Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur: Rally del Atlántico decidirá al campeón

El XXX Rally del Atlántico, que se disputará por la quinta y última fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, se llevará a cabo este fin de semana con epicentro en la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado.

Como es habitual, el evento uruguayo cerrará otra temporada más del certamen sudamericano de la modalidad y, además, será determinante, con su coeficiente 1,5, para otorgar el título de campeón a quien llegue a la mayor cantidad de puntos.

Fau Zaldívar –vigente bicampeón–, quien estará navegado por Marcelo der Ohannesian, esta vez al mando de un Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing, lidera la tabla de posiciones (ver infografía, abajo), escoltado por Agustín Alonso, su hermano Migue, ambos con una unidad similar, y Alejandro Galanti, con un Toyota GR Yaris Rally2, respectivamente, y los pilotos paraguayos van por la victoria en suelo charrúa y el cetro sudamericano.

Otro paraguayo que está en la misma situación es César Pedotti, con un Mitsubishi Lancer Evo X (77 puntos), quien comparte la primera plaza con el boliviano Jhimmy Sanjinez (77 unidades), que también estará al mando de otro Evo X.

De esta manera, habrá mucho en juego en esta ocasión, por lo que el espectáculo de principio a fin está asegurado, en un rally uruguayo que tiene 66 anotados y en el cual ganaron los paraguayos 21 veces de las 29 que se corrieron (ver infografía, arriba).

Según el programa oficial de la competencia, que también será válida por la primera fecha del Campeonato Panamericano de Rally FIA 2025 y la octava cita del Campeonato Uruguayo de Rally, el miércoles se realizará la verificación administrativa, desde las 15:00.

El jueves, desde las 7:00, está previsto el reconocimiento de los tramos, mientras que a partir de las 7:30, se cumplirá con la verificación técnica.

El viernes, desde las 15:00, tendrá lugar el shakedown, y a las 20:00, arrancará la tradicional largada simbólica, a la espera de las dos etapas que se disputarán entre el sábado y domingo, con 11 PE y un recorrido total de 189,5 km.