30° Rally del Atlántico-Etapa 1: Fau Zaldívar lidera en Uruguay

El piloto paraguayo Fau Zaldívar, navegado por el ítaloargentino Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing, culminó hoy la primera etapa en el primer lugar, completando las pruebas especiales que se corrieron con un tiempo total de carrera de 56:58,2.

Migue Zaldívar, con una unidad similar y del mismo equipo, finalizó junto al copiloto argentino Luis Allende en la segunda plaza, por detrás de su hermano menor, Fau, a 2,9 segundos.

Por su parte, el boliviano Sebastián Franco, acompañado de Lucas Hurtado, en la butaca derecha del Citroën C3 Rally2, se quedó con el tercer puesto provisional, a 5,8 segundos de la punta, a falta de la disputa de los últimos 4 tramos del rally charrúa.

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) fueron 4°, a 16,6 segundos del líder, mientras que Gustavo Saba y Leonardo Suaya, con otra unidad similar, completaron la jornada hoy en el 6° lugar, pero no serán de la partida mañana debido a inconvenientes en el motor de su Toyota Yaris.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Blas Zapag y Enrique Fratta (VW Polo GTI R5) se ubicaron en el 14° lugar de la clasificación general, después de lo que fue una dura etapa en la que abandonaron los pilotos paraguayos Agustín Alonso, Tiago Weiler y Augusto Bestard.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: 30° Rally del Atlántico-Uruguay: Fau marca el primer “scratch”

Luis Franco y Nicolás Elizaur completaron el día en el 2° puesto de la CO2, a 1:01,9 del primero.

La Etapa 2 de mañana tendrá 4PE y 74,4 km, donde conoceremos a los campeones.