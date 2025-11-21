30° Rally del Atlántico-Uruguay: Fau marca el primer “scratch”

Nuestro compatriota, de 24 años, registró el mejor tiempo en el tramo Los Ceibos, de 4,9 km, con un crono de 2:22,9, dejando atrás a Gustavo Saba (Toyota GR Yaris Rally2), con 2:23,6, y a Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), con 2:24,8, quienes fueron segundo y tercero.

Después de la ceremonia de partida, que se cumple esta noche en Los Dedos, Punta del Este, solo se espera por el inicio de la primera etapa mañana, que tendrá 7PE, un recorrido total de 115,1 km, y arrancará a las 9:33.