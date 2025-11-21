ABC Motor
30° Rally del Atlántico-Uruguay: Fau marca el primer “scratch”

Espectacular derrape del Škoda Fabia RS Rally2 de Fau Zaldívar, durante el shakedown.
El piloto paraguayo Fau Zaldívar, navegado por el ítaloargentino Marcelo der Ohannesian, al mando del Škoda Fabia RS Rally2, marcó hoy en Uruguay el primer “scratch” del 30° Rally del Atlántico –que se disputa por la quinta y última fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur–, durante la realización del shakedown o pruebas libres oficiales.

Nuestro compatriota, de 24 años, registró el mejor tiempo en el tramo Los Ceibos, de 4,9 km, con un crono de 2:22,9, dejando atrás a Gustavo Saba (Toyota GR Yaris Rally2), con 2:23,6, y a Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), con 2:24,8, quienes fueron segundo y tercero.

Después de la ceremonia de partida, que se cumple esta noche en Los Dedos, Punta del Este, solo se espera por el inicio de la primera etapa mañana, que tendrá 7PE, un recorrido total de 115,1 km, y arrancará a las 9:33.