F1-GP de Las Vegas/EE.UU.: Verstappen triunfa, McLaren descalificado

Tras esta decisión de los comisarios, el británico Lando Norris, que tras su segundo puesto en Las Vegas afrontaba las dos últimas carreras con 30 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y 42 unidades sobre Max Verstappen, ve su margen reducido a 24 puntos con respecto a sus dos rivales, cuando quedan un máximo de 58 unidades en disputa.

Pese a la sanción, Norris podría proclamarse campeón del mundo la próxima semana en Catar si termina el fin de semana con dos puntos más que Verstappen y Piastri. De lo contrario, todo se decidirá en Abu Dabi, a principios de diciembre.

En un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) explicó que tras la carrera “los comisarios encontraron que el desgaste del patín trasero en ambos McLaren MCL39 estaban por debajo del grosor mínimo de 9 mm”, por lo que ambos pilotos fueron descalificados.

La instancia mundial que rige el automovilismo precisó que “la infracción fue no intencional y que no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones” por parte de McLaren.

“Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crítico del campeonato tras dos sólidas actuaciones de ambos durante todo el fin de semana”, declaró el director de McLaren, Andrea Stella, en un comunicado.

Stella precisó que los dos monoplazas sufrieron “niveles inesperados y altos de porpoising (rebotes a alta velocidad) y que la escudería está investigando las razones de este comportamiento del coche”, destacando que “como señaló la FIA, la infracción fue involuntaria”.

El gran beneficiado de la descalificación de los McLaren es “Mad Max”, que ahora ve relanzadas sus opciones de conquistar un quinto campeonato consecutivo tras imponerse en Las Vegas.

Así, el británico George Russell y el italiano Andrea Kimi Antonelli, ambos de Mercedes, quedaron 2° y 3°, respectivamente.