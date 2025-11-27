Campeonato Nacional de Rally 2026: Con varios cambios el nuevo calendario

Édgar Molas, presidente de la Comisión Deportiva del TACPy, y Eduardo Gómez, en representación de la promotora Sport Network EAS, dieron a conocer todos y cada uno de los detalles de un campeonato 2026 que volverá a tener siete fechas puntuables.

La primera fecha podría ser en Colonias Unidas, el 21 y 22 de febrero; la segunda está fechada para el 7 y 8 de marzo, con sede a confirmar; la tercera corresponderá al Transchaco Rally (31 de mayo, clasificación; y 4, 5 y 6 de junio, etapas 1, 2 y 3).

La cuarta será el 8 y 9 de agosto (con posible recalendarización, por el WRC Rally del Paraguay); la quinta será válida por el Rally FIA/Codasur, en Guairá, el 26 y 27 de septiembre (reemplazando al Rally Trans-Itapúa); la sexta, será el 24 y 25 de octubre; y la séptima, el 7 y 8 de noviembre, ambas también con sede a definir.

