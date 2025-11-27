ABC Motor
27 de noviembre de 2025 - 18:39

Campeonato Nacional de Rally 2026: Con varios cambios el nuevo calendario

Calendario tentativo del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026.
Calendario tentativo del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026.Gentileza

El Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), ente organizador del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR), en ocasión del reconocimiento a los periodistas que acompañaron, desde sus respectivos medios, las actividades deportivas e institucionales de 2025, presentó oficialmente ayer el calendario tentativo para la próxima temporada.

Édgar Molas, presidente de la Comisión Deportiva del TACPy, y Eduardo Gómez, en representación de la promotora Sport Network EAS, dieron a conocer todos y cada uno de los detalles de un campeonato 2026 que volverá a tener siete fechas puntuables.

Migue Zaldívar, navegado por Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2) fue el campeón esta temporada.

La primera fecha podría ser en Colonias Unidas, el 21 y 22 de febrero; la segunda está fechada para el 7 y 8 de marzo, con sede a confirmar; la tercera corresponderá al Transchaco Rally (31 de mayo, clasificación; y 4, 5 y 6 de junio, etapas 1, 2 y 3).

La cuarta será el 8 y 9 de agosto (con posible recalendarización, por el WRC Rally del Paraguay); la quinta será válida por el Rally FIA/Codasur, en Guairá, el 26 y 27 de septiembre (reemplazando al Rally Trans-Itapúa); la sexta, será el 24 y 25 de octubre; y la séptima, el 7 y 8 de noviembre, ambas también con sede a definir.

