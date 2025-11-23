ABC Motor
Rally FIA/Codasur-30° Rally del Atlántico: Fau Zaldívar vence y es tricampeón sudamericano

Una postal del Škoda Fabia RS Rally2 de Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, durante el desarrollo del evento por los caminos del departamento de Maldonado, en Uruguay.
El piloto paraguayo Fau Zaldívar, navegado por el ítaloargentino Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing, se alzó con el triunfo en el 30° Rally del Atlántico –que se disputó en Uruguay por la quinta y última fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur–, y se coronó como tricampeón del certamen (2023, 2024 y 2025).

Nuestro compatriota, Fau Zaldívar, completó el rally charrúa acumulando un tiempo total de carrera de 1:35:04,2, tras la disputa de 11 pruebas especiales cronometradas y 189,5 kilómetros de recorrido total, dejando atrás a su hermano mayor, Migue, copilotado por Luis Allende, en otro Škoda Fabia RS Rally2, del mismo equipo, a tan sólo 8,3 segundos, y a Alejandro Galanti, navegado por Marcelo Toyotoshi, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay, a 20,1 segundos, quienes se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente, para completar otro podio 100% paraguayo.

Gran temporada del campeón nacional de rally, Migue Zaldívar, que también peleó por el cetro sudamericano esta temporada 2025.
El menor de los Zaldívar arrancó la competencia ganando desde el shakedown, luego la Etapa 1 y completó la Etapa 2 en el primer lugar, para conseguir su primera victoria en tierras uruguayas y llevarse a los talleres del MZ Racing, el tercer título consecutivo del certamen sudamericano.

Alejandro Galanti, ganador del Rally del Atlántico el año pasado, finalizó esta vez en el tercer lugar de la clasificación general.
Con ese pergamino, Fau será nuevamente, en este 2025, el representante de Paraguay en la tradicional Gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en la que estarán presentes todos los campeones del mundo de las diferentes modalidades.

Logramos triunfar una vez más y llevarnos el #1 a casa. No saben lo que hemos luchado y trabajado para llegar al objetivo. Grandes rivales, rallys difíciles pero con un gran equipo logramos este resultado que corona un gran año. Gracias MZR, familia y Marcelo der Ohannesian por el trabajo y sacrificio. ¡Vamos Paraguay!“, se puede leer en las redes sociales del tricampeón sudamericano de rally.