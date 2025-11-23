Rally FIA/Codasur-30° Rally del Atlántico: Fau Zaldívar vence y es tricampeón sudamericano

Nuestro compatriota, Fau Zaldívar, completó el rally charrúa acumulando un tiempo total de carrera de 1:35:04,2, tras la disputa de 11 pruebas especiales cronometradas y 189,5 kilómetros de recorrido total, dejando atrás a su hermano mayor, Migue, copilotado por Luis Allende, en otro Škoda Fabia RS Rally2, del mismo equipo, a tan sólo 8,3 segundos, y a Alejandro Galanti, navegado por Marcelo Toyotoshi, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay, a 20,1 segundos, quienes se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente, para completar otro podio 100% paraguayo.

Lea además: 30° Rally del Atlántico-Uruguay: Fau marca el primer “scratch”

El menor de los Zaldívar arrancó la competencia ganando desde el shakedown, luego la Etapa 1 y completó la Etapa 2 en el primer lugar, para conseguir su primera victoria en tierras uruguayas y llevarse a los talleres del MZ Racing, el tercer título consecutivo del certamen sudamericano.

Lea también: 30° Rally del Atlántico-Etapa 1: Fau Zaldívar lidera en Uruguay

Con ese pergamino, Fau será nuevamente, en este 2025, el representante de Paraguay en la tradicional Gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en la que estarán presentes todos los campeones del mundo de las diferentes modalidades.

“Logramos triunfar una vez más y llevarnos el #1 a casa. No saben lo que hemos luchado y trabajado para llegar al objetivo. Grandes rivales, rallys difíciles pero con un gran equipo logramos este resultado que corona un gran año. Gracias MZR, familia y Marcelo der Ohannesian por el trabajo y sacrificio. ¡Vamos Paraguay!“, se puede leer en las redes sociales del tricampeón sudamericano de rally.