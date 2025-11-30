Fórmula 1-GP de Catar: Max lleva la definición a Abu Dabi

El tetracampeón del mundo Max Verstappen, del equipo Red Bull Racing, ganó hoy el GP de Catar de la Fórmula 1 y alargó la lucha por el título contra los McLaren de Oscar Piastri (2º) y Lando Norris (4º) hasta la última cita de la presente temporada, en Abu Dabi, el próximo domingo.

Norris, que si hoy conseguía la victoria, se hubiera proclamado campeón del mundo, quedó relegado atrás del español Carlos Sainz (Williams), quien completó el podio, y perdió parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes de la última carrera del año.

El británico sigue dependiendo de sí mismo, gracias a los 12 puntos de margen sobre el neerlandés y a los 16 sobre su compañero australiano, antes de una carrera en el circuito de Yas Marina, donde la máxima puntuación para el ganador será de 25 puntos.

Lea además: ¡Oscar Piastri ganó la carrera sprint del Gran Premio de Qatar!

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La última vez que el título de campeón se definió en la última carrera fue el año 2021, cuando el británico Lewis Hamilton, en aquel momento piloto de Mercedes, perdió el cetro en la última vuelta contra Max Verstappen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoy el neerlandés demostró que su candidatura al título va en serio, cuando desde la tercera posición de la parrilla superó en la primera vuelta a Norris, que partía segundo.

“Encaro este final con energía positiva, hago todo lo que puedo e incluso, si no gano, sé que he hecho una temporada increíble pese a todo”, declaró el vigente tetracampeón del mundo, tras su victoria en la jornada de hoy.

“Eso me quita mucha presión, estoy aquí solo para pasarlo bien, como hoy”, añadió.

“Sé que cuando me siento en el coche, intento siempre dar el máximo”, insistió a los periodistas presentes en el circuito de Lusail.

“Eso es lo que intentaré hacer en Abu Dabi, pero sé que hará falta contar también con ciertos factores externos para conseguirlo”, concluyó “Mad Max” tras la carrera en Catar.