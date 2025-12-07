Fórmula 2: Magnífico final de temporada para Joshua Duerksen

El cierre de temporada del piloto compatriota Joshua Duerksen no pudo ser mejor, con un doble podio en el Gran Premio de Abu Dabi, donde el viernes clasificó octavo, subió al segundo escalón del podio el sábado en la sprint y este domingo logró su segunda victoria consecutiva en Yas Marina en la carrera principal.

Duerksen cerró el 2025 en lo más alto una vez más, ganando la carrera principal y P2 en la sprint de Yas Marina para AIX Racing. Superó a Roman Stanek, quien se alzó con el segundo puesto y ayudó a Invicta Racing a retener el título de campeón de equipos, mientras que el italiano Gabriele Mini completó el podio para PREMA Racing en tercer lugar.

Partiendo desde el puesto ocho, Joshua tuvo nuevamente una salida sensacional, superando a tres rivales antes de la primera curva, para ubicarse rápidamente quinto en la fila. Un rebufo en la curva 9 le dio a Duerksen una oportunidad sobre Fornaroli, y el piloto de AIX superó a su rival de Invicta para tomar la P4.

Crawford fue llamado a boxes al final de la primera vuelta para cumplir su penalización, promoviendo a Beganovic y Duerksen al segundo y tercer lugar, respectivamente. El paraguayo fue llamado por el AIX Racing a boxes en la vuelta 8 y volvió muy bien ubicado a la espera de que sus rivales ingresen a realizar el cambio de cubiertas.

Una gran vuelta de entrada y una parada limpia permitieron al paraguayo volver a salir por delante de Beganovic y Stanek, con dos segundos de ventaja. La carrera iba transcurriendo y Joshua seguía superando rivales, inclusive varios de ellos con cubiertas con compuestos duros, que debían ingresar obligatoriamente a boxes para el reemplazo de sus neumáticos.

Crawford y Verschoor hicieron sus paradas obligatorias en la vuelta 21, cediendo el liderato a Duerksen, quien se mantuvo firme hasta el final, para recibir la bandera a cuadros y sumar su segunda victoria en este escenario, al igual que en el cierre de la temporada pasada.

Joshua abrió el año en Melbourne ganando la carrera sprint y concluyó el 2025 ganando la carrera principal en Abu Dabi, cerrando un año estupendo con el noveno puesto en la clasificación de pilotos y una despedida digna de su equipo, el AIX Racing.

Desde el lunes, el paraguayo comienza su relación con el Invicta Racing, su nuevo equipo para el 2026, el que ostenta el bicampeonato de la categoría y con el que buscará alcanzar el soñado título el año que viene.

En la conferencia posterior a la carrera, Joshua señaló: “Sabía que teníamos un coche potente y estaba supermotivado para ganar hoy, ya que era mi última carrera con AIX Racing. Quería darles lo mejor, así que gracias con una victoria”.

Nuestro compatriota agregó: “Ha sido una temporada con muchos altibajos, debo decir que empezamos muy bien. Es curioso. Empecé la temporada ganando y la terminé ganando. Eso es genial. Estoy muy contento de que hayamos podido terminar la temporada así”.