Joshua Duerksen: “Vivir esto es un sueño hecho realidad”

La Fórmula 2 culminó la temporada 2025 con una extraordinaria victoria de Joshua Duerksen. El paraguayo arrancó la race principal desde el octavo lugar y luego de 33 vueltas en el Circuito de Yas Marina, cruzó la bandera a cuadros en el primer puesto. El piloto de AIX Racing repitió el cierre de 2024, cuando también había triunfado en Emiratos Árabes Unidos.

“P1 en casa! El mejor cierre posible. Vivir esto es un sueño hecho realidad. De P8 a ganar la carrera un año después y cerrar el campeonato en P9. Un camino de muchísimo esfuerzo, aprendizaje y sacrificio que hoy vale cada segundo”, celebró Duerksen con una publicación en redes sociales. La carrera, también fue la última del compatriota con la escudería árabe.

Joshua Duerksen, a Invicta Racing en 2026

Duerksen es nuevo piloto de Invicta Racing, el equipo británico que este año festejó el bicampeonato de constructores y de pilotos, pero con el italiano Leonardo Fornaroli (en 2024 fue el brasileño Gabriel Bortoleto, actualmente en la Fórmula 1). “Empiezo a mirar hacia adelante por el próximo capítulo junto a @invictaracing”, añadió el joven de 22 años en Instagram.