Dakar 2026-Arabia Saudí: Yacopini se pierde el rally-raid

El piloto argentino Juan Cruz Yacopini, de 26 años, se encuentra internado tras un grave accidente que sufrió durante sus vacaciones en la provincia de Mendoza y no participará del Dakar 2026, según lo dio a conocer su equipo.

El Toyota Gazoo Racing Sudáfrica expresó recientemente que: “los pensamientos del equipo y de los trabajadores están con Yacopini y sus seres queridos tras la triste noticia de su reciente accidente”.

“Lo llevamos en nuestros corazones y le deseamos fuerza y una completa recuperación durante estos momentos difíciles”, se puede leer de un mensaje en Instagram.

Yacopini, campeón del Campeonato Mundial de Bajas Cross-Country de 2025, de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), sufrió el pasado viernes un traumatismo cervical al arrojarse de su lancha en una zona de aguas de baja profundidad, según la prensa local.

Él se encuentra internado en la terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, provincia natal del piloto.

“Aunque los detalles son limitados y se basan en la información pública, la situación es claramente compleja. En vista de estas circunstancias, Juan Cruz Yacopini no participará en el Rally Dakar 2026”, concluyó su equipo.

El traumatismo comprometió las vértebras cervicales C1 y C2, según el parte médico del sanatorio.

En el momento del accidente, el piloto se encontraba de vacaciones con amigos antes de partir rumbo al rally-raid, que se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí.

Juan Cruz tuvo su primera participación en el Dakar en 2021 y compitió en otras cuatro ediciones, alcanzando el séptimo puesto en la categoría autos en dos ocasiones (2023 y 2025).