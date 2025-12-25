WRC-Temporada 2026: Munster seguirá en M-Sport Ford

Munster estará nuevamente al mando de un Ford Puma Rally1, que será la tercera unidad dentro del equipo de Cumbria (Inglaterra) comandado por Malcolm Wilson, después de que este haya confirmado primeramente a los pilotos irlandeses Josh McErlean y Jon Armstrong.

“Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar la temporada en Montecarlo”, señaló Grégoire.

“Es donde conseguí mi primera victoria de etapa en el WRC, y siempre es una prueba con condiciones complicadas, a veces incluso condiciones invernales con nieve e hielo”, añadió.

“Hemos visto a lo largo de 2025 que el Puma Rally1 ha tenido un buen rendimiento allí con los neumáticos blandos Hankook, y sé que tenemos todos los ingredientes para hacerlo bien”, concluyó el piloto que además competirá en el Dakar 2026.