WRC-Temporada 2026: Munster seguirá en M-Sport Ford

Grégoire Munster y Louis Louka, con el Ford Puma Rally1, durante el Rally de Montecarlo 2025.
El piloto luxemburgués Grégoire Munster, de 27 años, que compitió dos temporadas seguidas bajo la estructura del M-Sport Ford (2024- 2025), seguirá en el equipo la próxima temporada a pesar de los diferentes rumores que surgieron en torno a su no continuidad.

Munster estará nuevamente al mando de un Ford Puma Rally1, que será la tercera unidad dentro del equipo de Cumbria (Inglaterra) comandado por Malcolm Wilson, después de que este haya confirmado primeramente a los pilotos irlandeses Josh McErlean y Jon Armstrong.

Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar la temporada en Montecarlo”, señaló Grégoire.

Grégoire Munster también competirá en el Dakar 2026, al mando de una Ford Raptor T1+, junto al griego Jourdan Serderidis.
Es donde conseguí mi primera victoria de etapa en el WRC, y siempre es una prueba con condiciones complicadas, a veces incluso condiciones invernales con nieve e hielo”, añadió.

Hemos visto a lo largo de 2025 que el Puma Rally1 ha tenido un buen rendimiento allí con los neumáticos blandos Hankook, y sé que tenemos todos los ingredientes para hacerlo bien”, concluyó el piloto que además competirá en el Dakar 2026.