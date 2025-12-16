WRC 2026/M-Sport Ford: Confirman a McErlean y Armstrong

Los irlandeses Josh McErlean y Jon Armstrong fueron confirmados para competir dentro de la estructura de los de Cumbria con sendos Ford Puma Rally1.

McErlean, de 26 años y que ya formó parte del equipo fundado y capitaneado por Malcom Wilsom, tendrá otra oportunidad el próximo año en el WRC después de lo que fue su primera incursión en 2025.

“Poder competir en otra temporada a este nivel significa mucho para mí. Tengo una mentalidad completamente diferente en comparación con esta época del año pasado; me siento más fuerte, más concentrado y listo para asumir el desafío que se avecina”, expresó Josh.

Por su parte, Armstrong, de 31 años, se suma al equipo luego de su paso este año por el Campeonato Europeo de Rally (ERC), con un Ford Fiesta Rally2.

“Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de pilotar en la categoría Rally1. Es algo por lo que he trabajado desde muy joven, así que poder competir al más alto nivel de los rallys es un sueño hecho realidad”, concluyó Jon.

El certamen arrancará con el Rally de Montecarlo, del 22 al 25 de enero.