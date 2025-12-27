Autocross-Motor Club Caacupé: Proyectan certamen para el 2026

El certamen, en principio, constará de seis fechas puntuables, cuyas sedes podrían ser las siguientes:
- Ciudad del Este.
- Colonias Unidas.
- Caacupé.
- Eusebio Ayala.
- San José de los Arroyos.
- Villeta.
Los detalles del desarrollo del mismo serán publicados oficialmente en los próximos días, pero según las informaciones que se manejan, la primera fecha se llevaría a cabo el domingo 8 de marzo, en Villeta.
Existe un gran interés de parte de algunos Centros de Volantes del interior del país en contar con una cita del mencionado campeonato integración, y solo se aguarda por la confirmación de una posible sede para que el calendario 2026 salga a la luz.
Así las cosas, las categorías que serán habilitadas serán cinco en total:
- Carburador A.
- Carburador B.
- Inyección A.
- Inyección B.
- Fuerza Libre.
El torneo a desarrollarse el próximo año será uno absolutamente paralelo al Campeonato Cordillerano de Mini Rally, también organizado por el citado club, que se cumple con mucho éxito y en el cual también compiten tripulaciones a bordo de un autocross.