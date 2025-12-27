ABC Motor
Autocross-Motor Club Caacupé: Proyectan certamen para el 2026

Los autocross siguen dando espectáculo y podrán competir entre sí en un campeonato único.
Los directivos del Motor Club Caacupé dieron a conocer recientemente la proyección de un Campeonato Paraguayo Integración de Autocross para la próxima temporada 2026.

El certamen, en principio, constará de seis fechas puntuables, cuyas sedes podrían ser las siguientes:

- Ciudad del Este.

- Colonias Unidas.

- Caacupé.

- Eusebio Ayala.

- San José de los Arroyos.

- Villeta.

Los detalles del desarrollo del mismo serán publicados oficialmente en los próximos días, pero según las informaciones que se manejan, la primera fecha se llevaría a cabo el domingo 8 de marzo, en Villeta.

Existe un gran interés de parte de algunos Centros de Volantes del interior del país en contar con una cita del mencionado campeonato integración, y solo se aguarda por la confirmación de una posible sede para que el calendario 2026 salga a la luz.

Así las cosas, las categorías que serán habilitadas serán cinco en total:

- Carburador A.

- Carburador B.

- Inyección A.

- Inyección B.

- Fuerza Libre.

El torneo a desarrollarse el próximo año será uno absolutamente paralelo al Campeonato Cordillerano de Mini Rally, también organizado por el citado club, que se cumple con mucho éxito y en el cual también compiten tripulaciones a bordo de un autocross.