Autocross-Motor Club Caacupé: Proyectan certamen para el 2026

El certamen, en principio, constará de seis fechas puntuables, cuyas sedes podrían ser las siguientes:

- Ciudad del Este.

- Colonias Unidas.

- Caacupé.

- Eusebio Ayala.

- San José de los Arroyos.

- Villeta.

Los detalles del desarrollo del mismo serán publicados oficialmente en los próximos días, pero según las informaciones que se manejan, la primera fecha se llevaría a cabo el domingo 8 de marzo, en Villeta.

Existe un gran interés de parte de algunos Centros de Volantes del interior del país en contar con una cita del mencionado campeonato integración, y solo se aguarda por la confirmación de una posible sede para que el calendario 2026 salga a la luz.

Así las cosas, las categorías que serán habilitadas serán cinco en total:

- Carburador A.

- Carburador B.

- Inyección A.

- Inyección B.

- Fuerza Libre.

El torneo a desarrollarse el próximo año será uno absolutamente paralelo al Campeonato Cordillerano de Mini Rally, también organizado por el citado club, que se cumple con mucho éxito y en el cual también compiten tripulaciones a bordo de un autocross.