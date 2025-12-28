Memorable año del deporte motor paraguayo

Por un lado, el WRC Rally del Paraguay, cuya primera edición se llevó a cabo en agosto pasado, fue premiado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como el mejor evento del año entre 14 anfitriones, lo que marcó un hito histórico para nuestro país. Y, por otro, la prueba más importante del automovilismo nacional, el Transchaco Rally, disputó su apasionante edición #50 en octubre con una extraordinaria definición. Además, los pilotos Fau Zaldívar, Diego Domínguez Bejarano y Joshua Duerksen completaron sus respectivos programas anuales sobresaliendo cada uno en su modalidad y llevando la tricolor bien en alto.

WRC Rally del Paraguay: sueño cumplido

Para los verdaderos amantes del rugir de motores, acoger una fecha del CampeonatoMundial de Rally (WRC) pasó de ser un sueño largamente acariciadoauna realidad palpable este año. Y es que el Gobierno nacional, a cargo de Santiago Peña, acompañado de todo su Gabinete y un gran Equipo País, comandado por César Marsal, articuló todos los mecanismos necesarios para que Paraguay se inserte y sea protagonista del certamen ecuménico al cual muchos son los llamados y pocos los escogidos.

La confirmación de la primera edición del rally en suelo guaraní generó inimaginables escenarios queamedida que iban llegando los protagonistas extranjeros, se iban viviendo y disfrutando para la alegría de propios y extraños.

La dupla gala compuesta por Sébastien Ogier y Vincent Landais, con el Toyota GR Yaris Rally1, del Toyota Gazoo Racing, a la postre campeona del WRC 2025, fue la primera ganadora en Itapúa, donde se desarrolló una competencia en la cual el público cumplió un papel preponderante, ya que se comportó no solamente demostrando su tradicional hospitalidad, sino también cumpliendo con todas y cada una de las indicaciones de los encargados de la seguridad, para que todo sea un verdadero éxito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y así fue, porque la FIA, en su habitual Gala de Premiación, en Tashkent, Uzbekistán, distinguió a Paraguay –sobre otros países con trayectoria en el WRC (Finlandia, Portugal, etc.)– por su excelencia organizativa, impacto deportivo, innovación, seguridad y la experiencia proporcionada al público asistente. Incluso, los extranjeros que pisaron esta “tierra de rally”, se sorprendieron de la pasión de los aficionados y de lo que el país puede ofrecerle al WRC en el futuro, con una plaza que sin lugaradudas llegó para quedarse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Transchaco Rally: épica “Edición de Oro”

Si bien la fecha mundialista de Paraguay tuvo su auge en agosto, y las repercusiones siguen retumbando hasta hoy día, octubre fue un mes marcado por un capítulo inédito de la máxima fiesta del deportemotor denuestro país. El Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), ente organizador de la tradicional prueba denominada TranschacoRally, llevó adelante la edición #50 de una de las carreras más longevas del continente y del mundo con una extraordinaria definición que hasta hoy es recordada absolutamente por todos.

Gustavo Saba Rodríguez, navegado por José Luis Díaz, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Saba Competición, le arrebató la victoria en la última prueba especial de la Etapa 3 a Fau Zaldívar –que ganó la Etapa 1 y 2–, copilotado por Marcelo der Ohannesian, en el Hyundai i20 N Rally2, del MZ Racing, luego de un épico desenlace tras el cual el piloto que intentó por casi 20 años vencer en la región Occidental, inscribió su nombre entre aquellos protagonistas que doblegaron al siempre exigente e impredecible Chaco.

De esta manera, culminó una parte de la historia de la “Edición de Oro” del TCR, una competencia que arrancó en el año 1971, que tiene grabado un sinnúmero de vivencias entre sus seguidores con el transcurrir de tantos años, que seguirá proporcionando la misma emoción como en sus comienzos y que continuará desafiando a todos aquellos que aún no han podido “tocar el cielo con las manos”.

Los pilotos paraguayos por el mundo: sigue la cosecha con la tricolor arriba

Si de logros hablamos, este año estuvo cargado de más objetivos alcanzados para el motorsport paraguayo.

La figura de nuestros compatriotas Fau Zaldívar, Diego Domínguez Bejarano y Joshua Duerksen dieron la vuelta al mundo llevando los colores de Paraguay a todos sus rincones, con campeonatos ganados, emotivas victorias y vibrantes podios que nos enorgullecieron en las diferentes modalidades en las que compitieron esta temporada.

Fau Zaldívar: tricampeón sudamericano

Fau Zaldívar (24 años), del equipo MZ Racing, logró esta temporada la triple corona del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur. Por un lado, fue 3º tanto en el Rally Trans-Itapúa (Paraguay) como en el de Jesús María (Argentina); y por otro, fue el vencedor del Rally de Erechim (Brasil) y del Atlántico (Uruguay), resultados con los cuales se coronó tricampeón sudamericano y fue por tercer año consecutivo (2023, 2024 y 2025) nuestro representante en la tradicional gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en la que Paraguay tuvo un notable relevancia.

Además, completó un programa parcial este año compitiendo en el Campeonato Mundial de Rally (WRC), en la categoría WRC2 (Suecia, Kenia (podio, 3°), Portugal, Italia, Grecia, Estonia, Paraguay y Chile).

Diego Domínguez Bejarano: gran cierre con podio en Arabia Saudí

Diego Domínguez Bejarano (25 años) compitió este año en 13 de las 14 fechas del calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Arrancó compitiendo en el Rally de Montecarlo (4º en la categoría WRC3), luego en Suecia (10º en la JWRC), después ganó el Rally Trans-Itapúa (1ª fecha del Rally FIA/Codasur) para luego ir hasta Kenia, donde lamentablemente tuvo un abandono por la rotura del motor de su auto.

Su cuarta incursión en el Mundial fue en España, en las Islas Canarias (7º en la WRC2 Challenger), después fue a Portugal (8º en la JWRC), Italia (10º en la WRC2 Challenger), Grecia (podio, 3º en la WRC3/JWRC), Finlandia (7º en la JWRC), Paraguay (14º en la WRC2 Challenger), Chile (Abandono), Europa Central (podio, 3º en la WRC3), Japón (6º en la WRC2 Challenger) y Arabia Saudí (podio, 3º en la WRC2 Challenger), competencia con la que finalizó el 2025.

Joshua Duerksen con el sueño firme de llegar a la F1

Joshua Duerksen (22 años), que finalizó su vínculo este año con el equipo de origen alemán AIX Racing, tras la disputa de catorce fechas esta temporada en la FIA Fórmula 2, cosechó un total de 107 puntos (9º, en la tabla final de posiciones), no solamente para él sino también para su equipo (9º), ya que fue el único en sumar unidades para el mismo en 2025.

En el inicio del certamen, ganó la carrera sprint del GP de Australia, en Melbourne; hizo podio (2º), en la sprint de Austria (Spielberg); doble podio (3º, en la sprint y 2º en la carrera principal) en Italia (Monza); otro podio (2º), en la sprint de Azerbaiyán (Bakú); podio nuevamente (2º) en la sprint de Qatar (Lusail), y finalmente, en la última cita de Abu Dabi (Yas Marina), consiguió otro doble podio (2º en la sprint y 1º en la principal), para llegar a ocho en total entre las cuales dos correspondieron a victorias, una al comienzo y otra al final de este año.

El paraguayo seguirá su ascendente carrera el próximo año en el equipo británico Invicta Racing (bicampeón de la categoría), con el que ya realizó las primeras pruebas a bordo del monoplaza amarillo, herramienta con la cual, a decir del mismo, intentará pelear el campeonato en 2026 y llegar a la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la Fórmula 1, sueño que ojalá se haga realidad.