Super Prime y Rally: Barrero Grande y Colonias Unidas abrirán nueva temporada tuerca

El Super Prime, tal y como aconteciera el año pasado, tendrá su primera actividad en Eusebio Ayala (Barrero Grande), departemento de Cordillera, los próximos sábado 7 y domingo 8 de febrero.

El Rally, por su parte, iniciará con un rally en las Colonias Unidas (Itapúa), evento este que se cumplirá en el sur del país del viernes 20 al domingo 22 del mismo mes.

En consecuencia, el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), que tiene nuevamente como su presidente a Carlos Villate –quien retorna al cargo para el periodo 2026-2028–, luego de la elección de autoridades que se llevó a cabo el pasado martes; y el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), entes encargados de la organización de las competencias en nuestro país, ya están prestos para comenzar, lo que sin lugar a dudas será un 2026 cargado de muchísimas emociones de principio a fin.

