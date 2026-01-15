ABC Motor
Super Prime y Rally: Barrero Grande y Colonias Unidas abrirán nueva temporada tuerca

Así quedó conformada la Comisión Directiva del CPV (2026-2028), encabezada por Carlos Villate.
La temporada 2026 del automovilismo nacional ya empieza a generar gran expectativa entre los aficionados del deporte motor. Por un lado, ya se conocieron los calendarios de los Campeonatos Nacionales de Super Prime y Rally, respectivamente, y por otro, la organización de ambos certámenes oficializó, a través de sus respectivos canales, que Barrero Grande y Colonias Unidas serán las sedes con las cuales arrancarán las carreras este año.

El Super Prime, tal y como aconteciera el año pasado, tendrá su primera actividad en Eusebio Ayala (Barrero Grande), departemento de Cordillera, los próximos sábado 7 y domingo 8 de febrero.

El Rally, por su parte, iniciará con un rally en las Colonias Unidas (Itapúa), evento este que se cumplirá en el sur del país del viernes 20 al domingo 22 del mismo mes.

En consecuencia, el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), que tiene nuevamente como su presidente a Carlos Villate –quien retorna al cargo para el periodo 2026-2028–, luego de la elección de autoridades que se llevó a cabo el pasado martes; y el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), entes encargados de la organización de las competencias en nuestro país, ya están prestos para comenzar, lo que sin lugar a dudas será un 2026 cargado de muchísimas emociones de principio a fin.

