Fórmula 1: Audi R26 marca presencia

Con el lanzamiento, Audi marca el final de una etapa de preparación con las bases asentadas y el rodaje previo en Barcelona antes de que el monoplaza se muestre al público por primera vez en la pista de Bahréin, previo a su debut en la carrera de Melbourne.

Audi se estrena oficialmente esta temporada en la máxima categoría luego de haber adquirido la escudería suiza Sauber, que llevaba décadas compitiendo en la F1.

El Audi R26 presenta una llamativa decoración en titanio, fibra de carbono y rojo lava.

Bortoleto, motivado

Gabriel Bortoleto, piloto brasileño de la escudería Audi, afronta la nueva temporada de Fórmula 1 “con mucha ilusión” aunque sient “el peso de la responsabilidad” y también una motivación “increíble” para aprender y esforzarse al máxim.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Creces escuchando sobre el dominio de Audi en Le Mans y en los rallies, y ser elegido ahora para llevar ese legado a la Fórmula 1 es un honor increíble”, añadió.