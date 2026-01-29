Super Prime-Barrero Grande: Itinerario definido

La carrera se llevará a cabo sobre dos tramos que se repetirán en dos ocasiones para completar seis pruebas especiales cronometradas, con un recorrido total de 64,1 kilómetros.

El primero de ellos será el que unirá Jaula Cue a Potrero del Carmen, de 10,5 kilómetros; mientras que el segundo será el comprendido entre la Escuela Básica Potrero del Carmen y el Parque de Servicios, de 10,8 kilómetros, respectivamente.

Según el programa oficial, las inscripciones para formar parte del evento ya están abiertas y se extenderán hasta el jueves 5 de febrero.

El sábado 7, a partir de las 12:00, se realizarán las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, en el Club Deportivo Acosta Ñu; al igual que las recorridas controladas a los tramos (máximo a dos pasadas por tripulación), desde las 13:00 hasta las 19:00, a la espera de lo que será la partida del primer auto, el domingo 8, a las 9:00.