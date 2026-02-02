Histórico: Joshua Duerksen será piloto de desarrollo de Mercedes

Histórico: Mercedes presentó a Joshua Duerksen como piloto de desarrollo para la temporada 2026 de la Fórmula 1. “Presentamos a nuestros Conductores de Desarrollo para el 2026”, anunció la escudería en Instagram. El piloto paraguayo, que este año competirá con Invicta Racing en la Fórmula 2, estará acompañado por el británico Anthony Davidson y la francesa Doriane Pin.

“Como piloto de desarrollo, Joshua cumplirá un rol clave en la evolución técnica y competitiva del equipo, participando activamente en sesiones de simulador, análisis de datos, pruebas privadas y apoyo en fines de semana de carrera”, informó D/Sports, el área de prensa del piloto de 22 años, sobre el rol que cumplirá el compatriota en el ocho veces campeón del mundo de constructores.

Mercedes anunció a Joshua Duerksen

Joshua Duerksen: “Un paso enorme en mi camino"

“Orgulloso de anunciar que me sumo al Mercedes Team como Piloto de Desarrollo. Este es un paso enorme en mi camino y un sueño por el que trabajé todos los días. Estoy agradecido por la confianza, la oportunidad y por todas las personas que han sido parte de este proceso”, escribió Joshua Duerksen en Instagram. “Listo para aprender, crecer y exigirme al máximo nivel”, añadió.

Joshua Duerksen: “Mi foco central en la Fórmula 2”

“Mi foco central seguirá estando en la F2, para pelear el campeonato y que en un futuro se puedan dar las oportunidades de trabajar a tiempo completo con este equipo llevando nuestra bandera a la grilla de la F1. No veo la hora de empezar a trabajar y desarrollar el auto junto a ellos”, comentó Duerksen a D/Sports. La temporada de la F2 inicia el 7 de marzo en Melbourne, Australia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy