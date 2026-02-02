Rally de Colonias Unidas se posterga por dos semanas

La primera prueba del calendario 2026 del Campeonato Nacional de Rally será postergado por dos semanas, según el comunicado oficial dado a conocer este lunes por el Touring y Automóvil Club Paraguayo.

Inicialmente, la primera carrera del año estába programada para el 21 y 22 de febrero, con el Rally de Colonias Unidas. Con esta resolución, la primera cita con el rally será el 7 y 8 de marzo, aunque en el comunicado no se especifica si se mantendrá la sede en el departamento de Itapúa.

La nota señala cuanto sigue: “La Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo, informa que, por motivos de fuerza mayor ligados a la provisión de combustible FIA para las clases RC2A & RC2B, la primera fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026, pactada inicialmente para el 21 y 22 de febrero, se postergará para su disputa el 7 y 8 demarzo próximos”.

No sería el único cambio

La Deportiva del TACPy podría realizar más cambios en el calendario de la presente temporada, atendiendo a que el Transchaco Rally está marcado para fines de mayo (31 clasificación) y principios de junio (4, 5 y 6, etapas).

La tradicional prueba estaría casi coincidiendo con las Internas Partidarias para elección de candidatos a Intendentes (domingo 7 de junio), lo que supone una merma en todos los esquemas de seguridad que el Estado pone a disposición de la máxima fiesta tuerca en suelo chaqueño.

Otro punto que podría incidir en la determinación, sería el corto plazo para llevar adelante todas las gestiones organizativas que requiere el TCR, como recorridas, elección de los caminos y preparación de los equipos y tripulaciones.

Además se aguarda la respuesta por parte de la Comisión de Rally de Codasur, sobre el pedido de cambio de fecha para Paraguay dentro del calendario Sudamericano de Rally, que está pendiente para tomar varias decisiones.