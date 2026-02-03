Joshua Duerksen en ABC Motor: Todo sobre Mercedes F1 y la Fórmula 2

En charla exclusiva con ABC Motor este martes, nuestro compatriota Joshua Duerksen nos habló en detalles del proceso de unión con Mercedes, sus nuevas responsabilidades y varios otros temas que hacen a este momento único que vive el piloto de 22 años.

-¿Cómo se concreta tu incorporación al Mercedes AMG F1 Team?

-Se concretó en las fiestas, entre noviembre, diciembre, enero; en ese rango fue cuando estábamos hablando y viendo qué posibilidades había. Por suerte ya pude anunciarlo y no tuvimos que guardar el secreto como lo de Invicta.

-¿Qué diferencias hay entre un piloto desarrollo y uno de academia?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

-Los roles son bastante diferentes, piloto de Academia es como un junior al que Mercedes le va ayudando a que se forme como piloto y que vaya creciendo en las categorías rumbo a la Fórmula 1. El rol del piloto de desarrollo ya es un trabajo, ya estoy contratado por Mercedes y lo que me toca hacer es estar en el simulador y desarrollarlo para que puedan probar diferentes cosas y ver si funcionan o no y si lo aplican al auto en la vida real. Son cosas bastante diferentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-Durante las carreras, ¿cuál sería tu programa de trabajo entre F2 y F1?

-Va a ser un año muy cargado, los anteriores ya fueron muy cargados con el simple hecho de correr en la Fórmula 2. El combinar ahora la tarea con la Fórmula 1 sí va a ser un desafío, muchos más viajes, menos tiempo en Paraguay, pero no va a ser ningún problema para mí porque lo que me encanta es correr. Ya sea correr en la Fórmula 2 o estar en el simulador va a dar gusto; sí va a ser bastante agotador, mucho esfuerzo, muchos días manejando, se va a requerir mucha precisión para organizar mi agenda, mi calendario para poder llegar a cumplir con todos los deberes que tengo.

-¿Cómo serán los fines de semana cuando coincidan las carreras de F2 y F1?

-Durante el fin de semana que coincida con la Fórmula 2, obviamente voy a estar completamente enfocado en mi categoría, pero en caso de no coincidir, como en Asia o América, lo más probable es que le acompañe al equipo para ir aprendiendo y viendo cómo funciona de adentro un equipo de Fórmula 1.

-¿Qué tan importante será que Mercedes pueda ver tu forma de trabajar desde adentro?

-Será de fundamental importancia, para mí es una gran oportunidad para que el equipo me pueda conocer mejor, estar en el simulador, estar con los ingenieros. Claramente la ética de trabajo va a ser fundamental porque ellos se manejan a un nivel altísimo de mucho profesionalismo, de mucha eficiencia e inteligencia y hay que estar al nivel, entonces voy a dar lo mejor de mi día a día, aprender de ellos y que vean mi forma de trabajo, que puedo ser aplicado, que me gusta trabajar, que tengo hambre de seguir mejorando, de querer ganar siempre y claramente, la actitud de trabajo es muy importante en el ambiente de la Fórmula 1.