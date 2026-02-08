En el Dumot se inicia el certamen de Todoterreno 4x4, el domingo 15

La entidad organizadora del certamen de Todoterreno 4x4 off road, el Club Cateura, dio a conocer la semana pasada el programa de la fecha apertura, que ya tiene su periodo de inscripciones abierto y se extiende hasta el jueves 12 de febrero, a las 17:00.

Como ya ocurrió en anteriores ocasiones, el campeonato nacional utilizará al principal circuito tuerca de nuestro país como escenario, el autódromo capiateño, donde el Club Cateura ya puso manos a la obra para dejar en condiciones el trazado, que podrá a los competidores como obstáculo varios elementos, tales como piso con barro, paso por el bosquecito, badenes naturales y artificiales y cursos de agua.

La actividad del domingo se pondrá en marcha a las 7:00 con la apertura de los portones, seguida de la reunión de pilotos a las 9:00 y media hora más tarde, el inicio de la prueba. La misma constará de dos vueltas clasificatorias y una final, para definir a los ganadores.