ABC Motor
08 de febrero de 2026 - 17:54

En el Dumot se inicia el certamen de Todoterreno 4x4, el domingo 15

Volker Huber y Wilfried Vogel, con la Nissan Patrol, son grandes protagonistas de la modalidad y varias veces campeones.
Volker Huber y Wilfried Vogel, con la Nissan Patrol, son grandes protagonistas de la modalidad y varias veces campeones.Gentileza

El Club Cateura 4x4 Extremo del Paraguay pone en marcha la temporada 2026 con el Campeonato Nacional Todoterreno 4x4, que tendrá su primera cita el domingo 15 del corriente, en el trazado del Autódromo Rubén Dumot, en Capiatá.

Por ABC Color

La entidad organizadora del certamen de Todoterreno 4x4 off road, el Club Cateura, dio a conocer la semana pasada el programa de la fecha apertura, que ya tiene su periodo de inscripciones abierto y se extiende hasta el jueves 12 de febrero, a las 17:00.

Fernando Colmán y Giovani Riquelme tuvieron una buena temporada 2025 en la Clase TT3 con Mitsubishi.
Fernando Colmán y Giovani Riquelme tuvieron una buena temporada 2025 en la Clase TT3 con Mitsubishi.

Como ya ocurrió en anteriores ocasiones, el campeonato nacional utilizará al principal circuito tuerca de nuestro país como escenario, el autódromo capiateño, donde el Club Cateura ya puso manos a la obra para dejar en condiciones el trazado, que podrá a los competidores como obstáculo varios elementos, tales como piso con barro, paso por el bosquecito, badenes naturales y artificiales y cursos de agua.

La actividad del domingo se pondrá en marcha a las 7:00 con la apertura de los portones, seguida de la reunión de pilotos a las 9:00 y media hora más tarde, el inicio de la prueba. La misma constará de dos vueltas clasificatorias y una final, para definir a los ganadores.