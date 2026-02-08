Super Prime: Diego Domínguez abre el año ganando en Barrero

El Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime 2026 se puso en marcha este domingo en la ciudad de Eusebio Ayala, abriendo oficialmente la temporada tuerca en nuestro país, con un muy buen espectáculo y más de 70 tripulaciones en línea de partida.

Dos tramos, veloces y en muy buenas condiciones, fueron el escenario de esta cita apertura del Super Prime en la “ciudad de la chipa”, a la que acudió una muy buena cantidad de protagonistas y aficionados, demostrando ya una gran ansiedad por volver a competir, así como el público, disfrutar del apasionante automovilismo paraguayo.

Seis pruebas especiales en dos tramos que se repitieron en tres ocasiones puso sobre la mesa el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), en conjunto con el Centro Barrereño de Volantes, para ofrecer a los competidores un “mini rally” de una etapa.

Migue Zaldívar, junto a Augusto Plate y al mando de un Skoda Fabia RS Rally2, logró el mejor registro en el primer tramo, superando por apenas 1,62 segundos a Diego Domínguez Bejarano y Adolfo González, con el Toyota GR Yaris Rally2, mostrando en esos 10 kilómetros quienes iban a tener un mano a mano por el triunfo.

En la PE2, Diego sacó una importante ventaja de más de 10 segundos, aprovechando un inconveniente en el tramo de Migue, que lo ponía al frente en las clasificación general y la RC2A.

En los siguientes cuatro tramos, el vigente campeón nacional de rally y ganador el año pasado en este mismo escenario, Migue Zaldívar, se impuso en todas las especiales buscando recuperar lo perdido y alcanzar el primer lugar, pero no le alcanzó y finalmente fue Diego Domínguez el ganador de esta primera carrera de la temporada.

Zaldívar y Plate quedaron con el segundo escalón del podio en la general, a tan solo 1,2 segundos del vencedor, mientras que la tercera plaza fue ocupada por Fabrizio Galanti y Tadeo Carrasco, con otro Toyota GR Yaris Rally2.

La revelación de la jornada fue Eugen Gotze, ganador de la Clase RC2B, con un Skoda Fabia Rally2, en sus primeros kilómetros con este auto. la RC2C puso en el podio a dos experimentados, Carlos Cortázar y Rubén González, con el Kia Rio Proto.

En la general de la tracción sencilla, el más veloz de la jornada fue Fabián Herrera junto a Omar Benítez, al mando del Peugeot 208 Rally4, logrando también el primer lugar en la general F2 categoría Light. Por detrás de Herrera en la F2 Pro se ubicaron César Cruz con el Citroen DS3 R3T Max y el argentino Héctor Finke, con otro Peugeot 208 Rally4.

En lo que respecta a cada una de las Clases, los ganadores de la primera fecha del Super Prime fueron: RC2A: Diego Domínguez/Adolfo González; RC2B: Eugen Gotze/Juan José Bilbao; RC2C y general 4x4 Light: Carlos Cortázar/Rubén González; RC2N: Joel Benítez/Gerardo Benítez (h); RC4A: Fabián Herrera/Omar Banítez; RC4C: Gabriel Duarte/Luis Quevedo (Toyota Etios); RC5: José Bogado/Horacio Colmán (VW Gol GS).

En cuanto a la categoría Light, los vencedores por Clase fueron: RC2 Light: Carlos Cortázar/Rubén González; RC2N Light: Antonio Ramos/Ricardo Villalba (Mitsubishi); RC2N L Light: Frank Tilinski/Carlos Aponte (Mitsubishi); RC2N H Light: Lua Weiler/Diego Mujica (Mitsubishi); Autos R: Fabián Herrera/Omar Benítez; RC4 (V Light: Enzo Mayor/Rodrigo Acevedo (VW Gol); RC3 16V Light: Hernán Mereles/Héctor Gómez (Honda Civic); RC3 8V Light: Diego Torres/Sergio Villalba (VW Gol G4); RC4L 16V Light: Gabriel Duarte/Luis Quevedo (Toyota Etios); RC4L 8V Light: José Chávez/Christian Chávez (VW Gol G4); RC5 8V Light: Javier Acosta/Robert Sanabria (VW Gol).

En la categoría Autocross FL Light, Hugo González y Mario Ovando fueron los mejores, mientras que en UTV Turbo Light, Manuel Yambay y Félix Angulo subieron a lo más alto del podio.

Finalmente, en la categoría Camionetas Light, victoria de Óscar Benítez y Amado Báez lograron el primer puesto con una Toyota Hilux Proto.

Muy buena primera carrera de la temporada, en la modalidad de Super Prime, que abrió el año con un Mini Rally en Barrero Grande, generando la oportunidad a los pilotos de poder entrenar para lo que será el arranque del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026, que tuvo una postergación de 15 días y arrancará el fin de semana del 6 al 8 de marzo.

En cuanto a los cambios en el calendario publicado inicialmente, el Touring y Automóvil Club Paraguayo está aguardando la confirmación de la FIA para llevar nuevamente al Transchaco Rally al final de la temporada y a partir de ahí, realizar el lanzamiento oficial del año ya con los cambios ajustados y de manera oficial en los próximos días.