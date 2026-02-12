Fórmula 1: Leclerc supera a Norris en la segunda jornada de entrenamientos en Baréin

Leclerc registró el mejor tiempo en la mañana de este jueves con 1:34.273 después de 139 vueltas, alcanzando en recta una velocidad punta de 338 kilómetros por hora con su monoplaza Ferrari.

Por detrás se situó Norris, actual campeón, que ya marcó el mejor tiempo en la jornada inaugural, a más de medio segundo, completando el ‘podio’, el también británico Oliver Bearman (Haas), de 20 años, se quedó tercero a 1,1 del líder.

El equipo Red Bull, que durante las primeras horas de la mañana tuvo dificultades por una avería en el monoplaza del ‘rookie’ francés Isaac Hadjar, completó finalmente 87 vueltas, con el propio Hadjar haciendo el quinto mejor tiempo a poco más de dos segundos de Leclerc.

Por su parte, los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) terminaron con el decimocuarto y duodécimo mejor tiempo respectivamente, de un total de 15 pilotos.

Alonso, que por la mañana había rodado 55 vueltas con su nuevo AMR26, acabó con un total de 98 la jornada de hoy, con el decimocuarto mejor tiempo del día, a casi 4 segundos de Leclerc.

El bicampeón del mundo de la Fórmula 1, que tuvo problemas en la curva siete del circuito, cosechó información de gran valor para los ingenieros de Aston Martin gracias a su buen hacer al volante, donde alcanzó los 316 kilómetros.

Por su parte, Carlos Sainz completó 69 giros al trazado de Sakhir y, aunque mejoró sus resultados de ayer, registró el duodécimo mejor tiempo de la joranda, con algo más de tres segundos que Leclerc, su excompañero en Ferrari.

“La noticia positiva es que todo va bien desde el punto de vista de la temperatura, lo que significa que podemos empezar a exprimir el coche al máximo, y ahora mismo se trata de asegurarnos de que entendemos algunos de los desgastes. Ha sido un segundo día positivo para nosotros en cuanto a la comprensión del coche: estamos aprendiendo constantemente y esperamos seguir avanzando en el tercer día”, indicó a su equipo el director técnico de ingeniería de Williams, Matt Harman.

La escudería McLaren sumó 149 vueltas, seguida de Ferrari, cuyos pilotos se fueron hasta las 139, y de Red Bull, 133. Cerca se quedó Williams con 131, mientras que Aston Martin se fue hasta las 98 vueltas.

El equipo Mercedes volvió a no tener demasiada continuidad en sus pruebas y realizó 57 giros al trazado de Sakhir, que tuvo dos banderas rojas en las primeras horas de la tarde por incidencias del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el francés Pierre Gasli (Alpine).

Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Esas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.