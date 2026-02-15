FIA Fórmula 2: Se vienen las primeras pruebas en Barcelona

Los días programados por la categoría para los test de pretemporada son el miércoles 18, el jueves 19 y el viernes 20; jornadas de mucho trabajo para todos los equipos, quienes se estarán centrando en la adaptación a una parrilla renovada y la optimización del chasis Dallara F2 2024, que cumple su tercer año de ciclo reglamentario.

Para nuestro compatriota estará será una temporada más que importante, estrenándose en el equipo bicampeón de la F2, el Invicta Racing, donde tendrá en gran desafío de pelear el campeonato, junto con su compañero, el brasileño Rafael Câmara, debutante y campeón de la Fórmula 3 en el certamen pasado.

Equipos como Invicta Racing (campeón defensor de equipos) y Prema Racing buscan reafirmar su dominio frente a estructuras que mostraron gran potencial en 2025.

Otra novedad en este 2026 es la presencia latinoamericana en la grilla. Existe gran expectativa sobre el desempeño de pilotos como el paraguayo Joshua Duerksen, quien continúa en la categoría, y el argentino Nicolás Varrone, sumando interés regional a las pruebas.

También están los brasileño Emerson Fittipaldi y Câmara, el colombiano Sebastián Montoya y los mexicanos Noel León y Rafael Villagómez.

Invicta Racing se unió a sus rivales PREMA Racing al ser los únicos equipos en ganar los títulos de pilotos y equipos en años consecutivos, logrando ambos campeonatos con estilo la temporada pasada.

Eso significa que llegarán a la campaña de 2026 con el objetivo de ser el primer equipo de Fórmula 2 en ganar ambos títulos tres temporadas seguidas, con Rafael Câmara y Joshua Duerksen.

El ritmo del paraguayo no fue una sorpresa para Invicta, ya que Duerksen ganó cuatro carreras en las últimas dos temporadas, incluida la última carrera principal de 2025 en Yas Marina.

Las actuaciones de Duerksen han impresionado a muchos, no solo en el paddock de la F2, sino también en el equipo Mercedes F1, que lo fichó como piloto de desarrollo para la campaña 2026.