Fórmula 1: Test que aún no despeja dudas

La escudería de F1 Mercedes-AMG y sus dos pilotos, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, dieron las vueltas más rápidas en el último día de los primeros ensayos oficiales de la temporada 2026 en Baréin.

Luego de unos primeros días difíciles para Mercedes, especialmente debido a una polémica por la tasa de compresión de su motor, que equipa también a McLaren, Williams y Alpine, el joven italiano Antonelli fue el más rápido cerrando su mejor vuelta en 1 minuto 33 segundos y 669 milésimas.

El italiano, de 19 años, superó a su compañero británico Russell por 249 milésimas. El Ferrari del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri lograron el tercer y el cuarto mejor tiempo, a 540 y 880 milésimas.

Claves Técnicas

* Fiabilidad ante el Cambio: A pesar de la introducción de motores con combustible 100% sostenible y la eliminación del MGU-H, la mayoría de los equipos logró rodar con relativa normalidad, salvo por algunas banderas rojas puntuales de las unidades Ferrari.

* Nuevas Regulaciones: Los pilotos han expresado opiniones divididas sobre los autos más ligeros y la nueva aerodinámica activa que reemplaza al DRS tradicional.

* Kilometraje acumulado: McLaren: 161 vueltas; Ferrari: 150 vuelta; Williams: 146 vueltas; Mercedes: 139 vueltas; Red Bull: 120 vueltas. La actividad se reanudará esta semana de tests en el Circuito de Sakhir para terminar de definir la parrilla antes del inicio de temporada en Melbourne.

Análisis por escuderías

Mercedes-AMG: Ha firmado el mejor tiempo de la semana con un doblete de Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

Red Bull Racing: Con el debut de su motor propio desarrollado con Ford, el equipo se ha centrado en acumular kilometraje sin buscar tiempos.

Ferrari: Charles Leclerc lideró algunas sesiones matutinas. El monegasco ha advertido que tanto Red Bull como Mercedes están “escondiendo” su verdadero ritmo.

McLaren y Williams: Han destacado por su fiabilidad y productividad. Williams fue el equipo más productivo en pista, mientras que McLaren (con Oscar Piastri) lideró el número de vueltas totales con 161 giros.