Tres paraguayos en el Safari Rally de Kenia

Los compatriotas Fau Zaldívar, Diego Domínguez Bejarano y Andrea Lafarja abrirán su temporada mundialista con esta competencia, los tres dentro de la categoría WRC2. Fau irá con su habitual navegante, el argentino Marcelo der Ohannesian, al mando del Skoda Fabia RS Rally2.

Diego también mantiene copiloto y será el español Rogelio Peñate, en una unidad Toyota GR Yaris Rally2, del equipo español Teo Martin Motorsport.

Mismo auto y equipo de asistencia para Andrea, quien tendrá como navegante a otro compatriota, Germán Maune.

Los tres paraguayos estarán compitiendo por la general (WRC), la WRC2, la WRC2 Challenger y en el caso de Lafarja, también por la WRC Masters Cup.

La prueba constará de 20 pruebas especiales, arrancando ya el jueves y se extiende hasta el domingo.