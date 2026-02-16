Test de pretemporada de la FIA Fórmula 2, en Barcelona

Una nueva temporada de la FIA Fórmula 2 se pondrá en marcha el martes en el circuito de Cataluña, en España, donde los equipos y los pilotos intentarán recopilar la mayor cantidad de datos posible de cara a Melbourne (6 al 8 de marzo) para la primera ronda del calendario 2026.

El paraguayo Joshua Duerksen encará su tercer año en la categoría, está vez con la gran responsabilidad de buscar el título, junto a su nuevo equipo, el bicampeón de la F2, Invicta Racing, para cumplir con el objetivo de alcanzar la Superlicencia.

¿Qué esperar de los test?

Los tres días de pruebas se llevarán a cabo desde el martes 17 al jueves 19 de febrero antes de que comience la campaña de 2026, y son cruciales ya que los equipos y los pilotos buscan ponerse al día lo más rápido posible.

Los tres días comienzan a las 9:00 hora local (05:00 de Paraguay) en el Circuit de Barcelona-Cataluña y se extienden hasta las 12:00, antes de que la pausa para el almuerzo finalice el segmento inicial.

La jornada de los días dos y tres se reanuda a las 14:00 y dura hasta las 17:00 hora local, mientras que el día tres, la acción comienza de nuevo a las 13:00 hora local y termina a las 16:00.

Los equipos tendrán a su disposición neumáticos Pirelli de compuestos blando y duro.

Datos estadísticos

13 pilotos regresan de la temporada 2025, mientras que nueve novatos se unen a la parrilla de Fórmula 2 en 2026.

El tiempo más rápido de la prueba de pretemporada del año pasado fue 1:23.660 establecido por Gabriele Minì y PREMA Racing en la mañana del día 2.

Alexander Dunne es el piloto mejor clasificado del año pasado que regresa para otra campaña de F2 en 2026, habiendo terminado quinto en la clasificación de 2025.

Dónde seguir los test

Las pruebas de Fórmula 2 de la FIA estarán disponibles a través del sitio web oficial con el nuevo blog en vivo, que proporcionará actualizaciones periódicas sobre todos los tiempos, recuentos de vueltas y progreso de todos los equipos y pilotos.

Los informes y las reacciones se publicarán cada día, mientras que el contenido entre bastidores se subirá a las cuentas de Instagram, TikTok y X de la F2, cubriendo todas tus necesidades de pretemporada.