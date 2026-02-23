Fórmula 1-Carlos Sainz: “Que se prepare Melbourne...”

“Que se prepare Melbourne”, advirtió el de Williams, que definió los últimos seis días de las pruebas como unas de las “más interesantes y desafiantes de su carrera”.

“Afrontamos la primera mitad del año con menos expectativas que en 2025, sabiendo que partiremos con cierta desventaja. Sin embargo, tengo muchas ganas de empezar y centrarme en mejorar los coches a lo largo del año para ser más competitivos”, expresó el piloto en un comunicado de su escudería.

Sainz, que estuvo durante la última jornada al volante del Williams F48 y consiguió acabar el día en la décima posición (1:34,342), no buscó los mejores tiempos, sino ensayar la fiabilidad del monoplaza para acumular datos con vistas a la temporada, después de que la escudería decidiese no tomar parte de los ensayos en Barcelona.

Lea también: Fórmula 1-Baréin: Charles Leclerc termina la pretemporada como el más veloz

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, en la mañana del viernes terminó octavo con el mejor de sus tiempos y, por la tarde, a pesar de no poder completar tandas largas como al equipo le habría gustado, consiguió cerrar el día con 141 vueltas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los test de pretemporada en Baréin se repartieron en dos tandas de tres jornadas, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.