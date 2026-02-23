Fórmula 3-Italia: Mateo Valente competirá con Buell

Este año, el certamen constará de 6 fechas, comenzará en abril y finalizará en noviembre, las que se llevarán a cabo en circuitos históricos como Mugello, Monza, Imola, Vallelunga y Misano.

Valente, encarará este nuevo proyecto de la mano de la escudería Buell, que nació en la década del 50 y desde sus inicios estuvo ligada a la élite del automovilismo mundial. Por la misma, citando solo una de las históricas figuras, pasó la leyenda argentina –cinco veces campeón de la Fórmula 1–, Juan Manuel Fangio.

“Esperemos sea un año genial, asombroso, excelente y extraordinario para nuestro piloto Mateo Valente, quien el año pasado ya demostró estar al nivel de las carreras de monoplazas, ya que sin experiencia previa en categorías de monoplazas, terminó en la 5ª posición el Campeonato de la Fórmula Hoosier, de un total de 23 pilotos clasificados, con cinco podios obtenidos y dónde, en varios momentos, llegó a luchar rueda a rueda contra pilotos más experimentados por posiciones de podio y victoria”, señala una parte del anuncio que se realizó a través de sus redes sociales.

