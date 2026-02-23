GT Cup Europe 2026: Óscar Bittar se suma al Q1 Trackracing

Según el comunicado que se dio a conocer la semana pasada, “la alianza representa un paso significativo en la carrera de Óscar, marcando su debut en series GT3”.

Bittar, formado inicialmente en el karting, saltó al rally, donde se consagró bicampeón nacional en 2012 y 2013, y dio un paso trascendental al obtener el título del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, en 2015.

Posteriormente, su carrera evolucionó hacia el automovilismo de circuito internacional, logrando victorias y podios en su debut en el GT de Estados Unidos y Brasil, en 2017, antes de pasar a competir en prototipos. Allí consiguió triunfos en escenarios históricos como Sebring, en las categorías LMP3 y GT.

Además, se convirtió en el primer paraguayo en competir en Le Mans y en alcanzar podios y victorias en categorías de prototipos de IMSA.

“Sumarme a Q1 Trackracing representa un nuevo y emocionante capítulo en mi carrera. La GT Cup Europe es una plataforma altamente competitiva, y competir con el Porsche 992 Cup en circuitos europeos icónicos es tanto un desafío como un honor. Estoy orgulloso de representar nuevamente a Paraguay en este escenario y entusiasmado por integrarme al equipo y luchar juntos por el campeonato”, expresó el piloto.