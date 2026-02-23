Karting-RMC Argentina: Nuevo triunfo de Tony Pugliesi

Nuestro compatriota, que ya tuvo una extraordinaria temporada 2025 en el vecino país (siendo campeón incluso, en uno de los dos torneos que se disputaron, el de verano (Apertura), y estuvo muy cerca de serlo nuevamente en el de invierno (Clausura), bajo la estructura del equipo Zaffaroni Kart), consiguió la “pole position” el sábado y fue el vencedor de la manga final ayer en una carrera que nuevamente fue emocionante de principio a fin, y hasta si se quiere decir, verdaderamente infartante.

Pugliesi, al mando de un kart del CRG Team, equipo con el que se estrenó este 2026 a nivel internacional, demostró una vez más la “garra guaraní” en una final más que memorable.

Así, partió desde el segundo lugar e inmediatamente después tomó la punta y se defendió de sucesivos ataques durante toda la carrera, tras la que salió victorioso en su categoría, la Rotax Micro Max, representando una vez más de manera digna a nuestro país.

Tony, además de buscar la corona en el campeonato bonaerense, intentará llegar al título en el Campeonato Nacional de Karting, y también destacarse en otras competiciones a nivel internacional.