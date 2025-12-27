Karting-RMC Buenos Aires: Tony Pugliesi busca el bicampeonato

Desde hoy, Tony corre en el kartódromo de Buenos Aires el evento #5 del año, al que llegó como segundo en la tabla de posiciones de su categoría, la Rotax Micro Max, y está a tiro de llegar a lo que sería un memorable bicampeonato, ya que viene de ser campeón del Apertura. Además, fue ganador de las últimas dos fechas.

En la jornada de hoy formó parte, primeramente, de las prácticas libres oficiales, y, luego, de la prueba de clasificación, en la que consiguió una merecida “pole position”.

Las primeras dos mangas de carreras también se disputaron hoy, tras las cuales el mismo, merced a un gran trabajo de principio a fin junto a su equipo, ocupó el primer lugar.

La tercera manga se llevará a cabo mañana, a las 12:00, al igual que la serie final, con transmisión internacional de Fox Sports 3, además del canal oficial de Youtube de la organización, a partir de las 15:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea además: Karting-RMC Argentina: Triunfo de Pugliesi

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pugliesi ya está hace unas semanas en el vecino país porque fue invitado a disputar las últimas dos fechas de Campeonato de IAME, en las que probó un motor internacional nuevo y una nueva categoría, con resultados muy auspiciosos y una adaptación bastante rápida.