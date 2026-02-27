Rally y Super Prime 2026: Calendarios definidos

En la ocasión, no solamente se dieron a conocer las fechas y sedes del certamen de la modalidad de rally para este año, sino también, las que corresponderán al Campeonato Nacional de Super Prime, cuyo arranque en Eusebio Ayala (Barrero Grande-Cordillera), se dio en febrero con la disputa de la primera fecha.

El evento arrancó con las palabras de bienvenida de Juan José Zapag, en representación de Nextar, a quien siguió el presidente del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), Hugo Mersán; la gerente general de Nextar, Catherine Vargas; el presidente de la Comisión Deportiva del TACPy, Édgar Molas y el presidente del Centro Paraguayo de Volantes (CPV), Carlos Villate.

Villate, quien empezó su alocución mencionando la importancia de una buena organización de las competencias basada siempre en la seguridad, dio detalles de cómo tendrá continuidad el Super Prime.

Así, la segunda fecha será el 28 y 29 de marzo, en Arroyos y Esteros; la tercera el 11 y 12 de abril, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá; la cuarta el 4 y 5 de julio, en La Colmena; la quinta el 10 y 11 de octubre, en el VRD (Pre-Chaco); y la sexta y última el 28 y 29 de noviembre, en la Costanera de Asunción.

Por su parte, Molas, quien también agradeció el apoyo al automovilismo nacional de los patrocinadores y de las autoridades locales por donde pasan las carreras, confirmó los días y lugares en los cuales tendremos acción en el Rally este 2026.

De esta manera, la primera fecha será el 6, 7 y 8 de marzo, en Colonias Unidas; la segunda el 24, 25 y 26 de abril, en Paraguarí; la tercera el 8, 9 y 10 de mayo, en San Pedro; la cuarta el 29, 30 y 31 de mayo, en Guairá (Codasur); la quinta el 7, 8 y 9 de agosto, en Cordillera; la sexta el 18, 19 y 20 de septiembre, en Caaguazú; y la séptima y última el 25 de octubre, clasificación TCR51; y el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, las tres etapas del Transchaco Rally.

Además, a través de Mirta de Cardozo, también se expusieron algunos cambios sustanciales que serán introducidos a partir de este año en el Reglamento General de Rally 2026 (RGR), cuyo campeón vigente, Migue Zaldívar, estuvo presente al igual que su hermano Fau, y Nico Elizaur, estos últimos para recibir sus condecoraciones por haber llegado al título en el Rally FIA/Codasur 2025.