CNSP y CNR 2026: Fechas y sedes ya están distribuidas

El pasado jueves, en el edificio Nextar, de Petrobras, el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), representado por su presidente, Carlos Villate, y el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), por el presidente de la Comisión Deportiva, Édgar Molas, dieron a conocer oficialmente los calendarios de 2026 de los dos certámenes más importantes de nuestro país: el de Super Prime y de Rally, respectivamente.

Durante el lanzamiento oficial del Campeonato Nacional de Rally (CNR) 2026, además de visualizar cómo quedaron conformados los calendarios (seis fechas de Super Prime y siete de Rally, ver infografía), se hizo público algunos cambios significativos que serán introducidos a partir de esta nueva temporada en el Reglamento General de Rally 2026 (RGR), como ser: el sistema de puntuación, la exigencia del tanque de combustible homologado, la presentación de imágenes (on board), requeridas por la Autoridad de la Prueba, entre otros.

Al mencionado evento también asistieron Juan José Zapag y Catherine Vargas, de Nextar; Hugo Mersán Galli y Mirta Villamayor de Cardozo, del TACPy; Fau Zaldívar (piloto) y Nico Elizaur (copiloto), quienes recibieron sus debidos reconocimientos por ser los campeones del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur; Migue Zaldívar, campeón nacional de rally 2025, Alejandro Galanti, figura de nuestro automovilismo, entre otros representantes de los patrocinadores que respaldan el deporte motor nacional.