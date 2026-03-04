Joshua Duerksen recorrió el Albert Park previo al estreno

La Fórmula 2 de la FIA abre la temporada 2026 este fin de semana en el Circuito de Albert Park, en Melbourne. Joshua Duerksen y el resto de Invicta Racing visitó hoy el trazado australiano, en que el piloto paraguayo había ganado la carrera sprint en 2025. Esta vez, Oceanía no solo es la sede de la primera carrera del año sino que también, del estreno oficial del guaraní en la vigente bicampeona.

“Comienza la temporada”, escribió Duerksen poco antes de recorrer los 5,303 kilómetros de la pista, en la que busca sumar los primeros puntos con la escudería británica, que en 2024 coronó al brasileño Gabriel Bortoleto, actualmente en Audi Revolut F1 Team de la Fórmula 1, y en 2025, al italiano Leonardo Fornaroli, quien ahora es piloto de reserva de McLaren.

“Dando nuestros primeros pasos”

“Dando nuestros primeros pasos hacia la temporada 2026”, publicó Invicta Racing, que además del paraguayo, tiene a otro sudamericano, el brasileño Rafael Cámara. Ambos son pilotos del equipo, que quiere conquista el campeonato de constructores por tercera vez consecutiva. La temporada tiene 14 fechas, con un total de 28 carreras (2 por fecha: sprint y race principal).

La agenda de la F2 en Australia

La Fórmula 2 empieza el año compartiendo pista con la Fórmula 1, que disputa el Gran Premio de Australia como apertura del Mundial 2026. La F2 tiene la única práctica libre el jueves 5 a las 20:00, hora de Paraguay, mientras que la clasificación arranca a las 00:55 del viernes 6. La carrera sprint está marcada para las 00:10, mientras que la race principal, a las 21:25, ambas del sábado 7.