Fórmula 1 2026: Horarios y cómo ver en vivo el GP de Australia

El Gran Premio de Australia es la primera carrera del Mundial 2026 de la Fórmula 1. La categoría reina del automovilismo abre la temporada compartiendo circuito del Albert Park de Melbourne con la Fórmula 2 y el estreno de Joshua Duerksen en Invicta Racing, la vigente bicampeona de constructores.

Lea más: Joshua Duerksen recorrió el Albert Park previo al estreno

Los nuevos monoplazas de la F1, con la inclusión de Cadillac como la undécima escudería de la parrilla, comienzan a acelerar hoy con el primero de los tres ensayos libres. Los siguientes dos serán el viernes, La clasificación está marcada para el sábado, mientras que la carrera, el domingo.

Fórmula 1: Horarios y TV del GP de Australia

Libres 1 - Jueves 5 de marzo

Horario: 22:30, hora de Paraguay

TV en vivo: ESPN 5 y Disney +

Libres 2 - Viernes 6 de marzo

Horario: 02:00, hora de Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

TV en vivo: ESPN y Disney +

Libres 3 - Viernes 6 de marzo

Horario: 22:30, hora de Paraguay

TV en vivo: ESPN 5 y Disney +

Clasificación - Sábado 7 de marzo

Horario: 02:00, hora de Paraguay

TV en vivo: ESPN y Disney +

Carrera - Domingo 8 de marzo

Horario: 01:00, hora de Paraguay

TV en vivo: ESPN y Disney +