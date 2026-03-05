ABC Motor
F2 2026: Horarios y cómo ver en vivo a Joshua Duersken

El paraguayo Joshua Duerksen (d), piloto de la escudería británica Invicta Racing, recorre el Circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.
El paraguayo Joshua Duerksen (d), piloto de la escudería británica Invicta Racing, recorre el Circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.@InvictaRacing

Joshua Duerksen debuta con Invicta Racing en la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA.

Por ABC Color

Australia es la primera parada de Joshua Duerksen e Invicta Racing en la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA. El piloto paraguayo debuta hoy en la escudería vigente bicampeona: desde las 20:00, hora de Paraguay, empieza a recorrer los 5,303 kilómetros del circuito de Albert Park con el único libre que tiene la categoría, que comparte fin de semana con la Fórmula 1 y la Fórmula 3.

Unas horas después del ensayo y tras el primer test de la F1, la F2 realiza la clasificación, que define el orden de salida de la prueba sprint (parrilla invertida para los primeros diez) y la race principal, que serán el sábado por la diferencia horario con el país oceánico. En 2025, con AIX Racing, Duerksen había conquistado la victoria en la carrera corta.

El monoplaza de la escudería Invicta Racing del piloto paraguayo Joshua Duerksen en los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona, en Barcelona, España.
Fórmula 2: Horarios y TV en vivo

Prácticas Libres - Jueves 5 de marzo

Horario: 20:00, hora de Paraguay

TV: Disney +

Clasificación - Viernes 6 de marzo

Horario: 00:55, hora de Paraguay

TV: Disney +

Carrera Sprint - Sábado 7 de marzo

Horario: 00:10, hora de Paraguay

TV: Dinsey +

Carrera principal - Sábado 7 de marzo

Horario: 21:25, hora de Paraguay

TV: ESPN y Disney +