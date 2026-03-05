F2 2026: Horarios y cómo ver en vivo a Joshua Duersken

Australia es la primera parada de Joshua Duerksen e Invicta Racing en la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA. El piloto paraguayo debuta hoy en la escudería vigente bicampeona: desde las 20:00, hora de Paraguay, empieza a recorrer los 5,303 kilómetros del circuito de Albert Park con el único libre que tiene la categoría, que comparte fin de semana con la Fórmula 1 y la Fórmula 3.

Unas horas después del ensayo y tras el primer test de la F1, la F2 realiza la clasificación, que define el orden de salida de la prueba sprint (parrilla invertida para los primeros diez) y la race principal, que serán el sábado por la diferencia horario con el país oceánico. En 2025, con AIX Racing, Duerksen había conquistado la victoria en la carrera corta.

Fórmula 2: Horarios y TV en vivo

Prácticas Libres - Jueves 5 de marzo

Horario: 20:00, hora de Paraguay

TV: Disney +

Clasificación - Viernes 6 de marzo

Horario: 00:55, hora de Paraguay

TV: Disney +

Carrera Sprint - Sábado 7 de marzo

Horario: 00:10, hora de Paraguay

TV: Dinsey +

Carrera principal - Sábado 7 de marzo

Horario: 21:25, hora de Paraguay

TV: ESPN y Disney +