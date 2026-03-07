Joshua Duerksen: “Gran trabajo del equipo para ganar la primera carrera del año”

Joshua Duerksen replicó el mismo comienzo de 2025: ¡ganó la prueba sprint en el circuito de Albert Park en Melbourne! El paraguayo arrancó segundo debido a la parrilla invertida (fue noveno en la qualy), superó al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak y luego de 23 vueltas, conquistó el primer lugar de la carrera corta en la primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2.

“Gran trabajo del equipo para ganar la primera carrera del año”, escribió Duerksen en las redes sociales, celebrando el primer triunfo del año y el quinto en la categoría (las demás fueron con AIX Racing en 2024-2025). “Vamos por más mañana”, finalizó el piloto de 22 años, que apunta a la race principal del domingo, en el que partirá noveno, en zona de puntuación.

Joshua Duerksen ganó la sprint en Australia

What a way to start the 2026 season 🍿



Your point-scorers from the Melbourne Sprint 👀👇#F2 #AusGP pic.twitter.com/WYNpkZCodN — Formula 2 (@Formula2) March 7, 2026

Joshua Duerksen: Líder de la Fórmula 2

Joshua Duerksen sumó los 10 puntos del primer lugar de la spint en Australia y lidera la clasificación de pilotos con 2 unidades de ventaja sobre el mexicano Noel León de Campos Racing. En la carrera principal, la puntuación aumenta: el primero obtendrá 25; el segundo 18; el tercero 15; el cuarto 12; el quinto 10; el sexto 8; el séptimo 6; el octavo 4; el noveno 2 y el décimo 1.