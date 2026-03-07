Video: De la arriesgada maniobra para liderar a la victoria por...

Joshua Duerksen comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 2 con un triunfo en la carrera sprint de Australia. Tal y como había sucedido hace año, en la misma sede, pero a bordo del AIX Racing, el paraguayo celebró esta vez con Invicta Racing la victoria en la prueba corta en los 5,303 kilómetros del circuito de Albert Park, en Melbourne.

Lea más: Joshua Duerksen: Los puntos que sumó con la victoria en la sprint

Duerksen arrancó la competencia en el segundo puesto, posición lograda por la parrilla invertida que establece la categoría para el top 10 de la clasificación: el piloto de 22 años fue noveno en la qualy y en consecuencia, partió por detrás del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak de ART Grand Prix, al que superó en la vuelta 2.

La maniobra de Duerksen en la curva 9

¡PARAGUAY AL FRENTE! Gran maniobra de Joshua Duerksen, para tomar el liderazgo de la Sprint.



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uqM58XsKjZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026

Duerksen no tuvo una buena salida, perdió un lugar y debió remontar. Al recuperar el segundo lugar, atacó a Inthraphuvasak por fuera poco antes de la curva 9 del trazado y desde entonces, lideró la parrilla. Luego de 23 vueltas, el nacido en Asunción finalizó con una ventaja de 2,139 segundos sobre el mexicano Noel León de Campos Racing.

Lea más: Joshua Duerksen: “Gran trabajo del equipo para ganar la primera carrera

Así fue el triunfo de Joshua Duerksen