Primera fecha del Campeonato Itapuense de Velocross se realizará el domingo en Edelira

El Campeonato Regional de Velocross Itapuense 2026 reunirá a pilotos y equipos de diferentes ciudades del departamento durante la temporada. Se trata de una competencia que se disputará durante ocho fechas.

Es organizada por la Asociación de Motociclistas de Itapúa, representada por el presidente Diego Gottschalk, la secretaria Noelia Ramírez y el responsable de prensa Cristian Allende. Los mismos presentaron el evento en conferencia de prensa este viernes, en la Gobernación de Itapúa.

La primera fecha se desarrollará este domingo 8 de marzo, en el circuito Moto Club Pirapey, ubicado en la compañía Pirapey Km 40, del distrito de Edelira. La actividad iniciará a partir de las 8:00 y las entradas costarán G. 25.000.

Desde la organización invitaron a la ciudadanía a acompañar cada una de las fechas, promoviendo el deporte motor y el encuentro entre aficionados de todo el departamento.

Las fechas se desarrollarán una por mes, en diferentes circuitos de todo el departamento de Itapúa. Las categorías presentes serán: Minicross; 65CC; Damas; Sports; Senior 45; Open 35; Trail iniciales; Trail intermedia; Trail profesional; VX iniciante fórmula; VX intermedia fórmula; VX5; VX4; VX3; VX2; y VX1.