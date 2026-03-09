Rally-Raid/SARR-7ª edición: Gran destaque paraguayo

La competencia tuvo ocho etapas (casi 3.500 km de recorrido total) que se desarrollaron entre las localidades de La Rioja, Tinogasta, San Juan y San Rafael –que finalizó el pasado sábado– y en la que nuestros compatriotas se destacaron subiendo al podio.

Krahn culminó 2° en la clasificación general y la categoría Moto1, misma posición para Laspina, en Moto2, y Fariña fue 3° en Moto 3.

“Fueron días de mucho esfuerzo, kilómetros duros y grandes desafíos, pero el trabajo, la constancia y el espíritu del equipo nos llevaron a cumplir este gran objetivo. Gracias a todos los que confiaron en nosotros y a cada persona que formó parte de este proyecto”, señala un posteo del equipo en las redes sociales.