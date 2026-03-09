ABC Motor
09 de marzo de 2026 - 01:00

Rally-Raid/SARR-7ª edición: Gran destaque paraguayo

Gido Krahn, a bordo de su Kove #02, en una de las duras etapas.
Gido Krahn, Giuliano Laspina y David Fariña, del Rey Racing Team, fueron los tres pilotos representantes de Paraguay en la séptima edición del South American Rally Race (SARR), que se disputó en Argentina y que también fue válida por la primera fecha tanto del Campeonato Latinoamericano de Rally-Raid como del certamen argentino de la modalidad.

Por Derlis Santacruz

La competencia tuvo ocho etapas (casi 3.500 km de recorrido total) que se desarrollaron entre las localidades de La Rioja, Tinogasta, San Juan y San Rafael –que finalizó el pasado sábado– y en la que nuestros compatriotas se destacaron subiendo al podio.

Giuliano Laspina (izq.) y David Fariña durante la competencia.
Krahn culminó 2° en la clasificación general y la categoría Moto1, misma posición para Laspina, en Moto2, y Fariña fue 3° en Moto 3.

La bandera tricolor en el podio junto a Gido Krahn y su trofeo.
Fueron días de mucho esfuerzo, kilómetros duros y grandes desafíos, pero el trabajo, la constancia y el espíritu del equipo nos llevaron a cumplir este gran objetivo. Gracias a todos los que confiaron en nosotros y a cada persona que formó parte de este proyecto”, señala un posteo del equipo en las redes sociales.