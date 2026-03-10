Karting-Brasil: Nelson Segovia sube al podio

El certamen es considerado uno de los torneos más competitivos de la región y comparable en nivel con los campeonatos regionales europeos de karting.

Nelson protagonizó una destacada remontada durante el fin de semana. Debido a que no contaba con el hándicap de clasificación, debió salir a pista desde la posición 23 entre 29 karts, logrando finalmente clasificar en el décimo lugar.

En la primera manga, Segovia avanzó hasta la cuarta posición, registrando además la vuelta más rápida de la carrera. Posteriormente, en la final, volvió a mostrar un gran ritmo competitivo para culminar en el tercer lugar, marcando también la segunda vuelta más rápida de la jornada.

Además de competir en Cadete, nuestro compatriota también participó en la categoría Mini 2T, que utiliza motores homologados por la FIA y proveídos por la organización, lo que garantiza igualdad técnica entre los competidores.

En esta categoría, sufrió múltiples problemas mecánicos durante la primera manga, lo que afectó su rendimiento. Luego, en la manga final –disputada bajo intensa lluvia–, el motor de su kart se detuvo en pista, obligándolo a abandonar.

Fue el único piloto paraguayo presente en la competencia, continuando su proceso de formación internacional frente a algunos de los mejores jóvenes talentos del karting sudamericano.