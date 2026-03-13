ABC Motor
13 de marzo de 2026 - 21:29

Moto Velocidad-AMVP: Arranca la temporada 2026

Cuenta regresiva para el comienzo de una nueva temporada del apasionante certamen de moto velocidad de nuestro país. FERNANDO ROMERO 12-03-26 MOTOR
Cuenta regresiva para el comienzo de una nueva temporada del apasionante certamen de moto velocidad de nuestro país. FERNANDO ROMERO 12-03-26 MOTORFERNANDO ROMERO 12-03-26 MOTOR

Ayer jueves, en un conocido local gastronómico ubicado en el casco urbano de Asunción, se presentó oficialmente el Campeonato Nacional de Moto Velocidad denominado como “Copa 125GP” y que es organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP).

Por Derlis Santacruz
Pedro Valiente, presidente de la AMVP.
Pedro Valiente, presidente de la AMVP.

En la ocasión, el presidente de la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), Pedro Valiente, acompañado de algunos de los integrantes de su comisión directiva y colaboradores, dio las palabras de bienvenida al evento que puso de manifiesto el ya inminente inicio del Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2026, que lleva el nombre de “Copa 125 GP”, y que contará nuevamente con un total de ocho fechas a lo largo de la presente temporada.

Momento exacto del inicio de la presentación oficial del certamen 2026.
Momento exacto del inicio de la presentación oficial del certamen 2026.

La primera fecha se disputará precisamente mañana sábado 14, desde las 13:30, como es habitual, en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu. La organización de la competencia fijó el precio de las entradas en G. 20.000, y todos aquellos fanáticos de las dos ruedas que asistan a la carrera tendrán la posibilidad de ver en acción a los mejores exponentes de la modalidad en un show que está mas que asegurado (clasificación y carreras).

Colaboradores y pilotos de la AMVP.
Colaboradores y pilotos de la AMVP.

La segunda fecha del certamen está prevista para el sábado 25 de abril; la tercera para el sábado 30 de mayo; la cuarta podría ser el sábado 27 o domingo 28 de junio; la quinta se desarrollará el sábado 25 de julio; la sexta el sábado 12 de septiembre; la séptima el sábado 10 de octubre y la octava y última cita se cumplirá el sábado 21 de noviembre, respectivamente. La premiación los mejores de la temporada se realizará al día siguiente, es decir, el domingo 22 de noviembre.

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Este año estarán habilitadas las cuatro categorías que suelen competir dentro del mencionado campeonato: la GP Junior, la GP Light, la GP Evo y la GP Pro, cuyos reglamentos básicamente se mantendrán pero tendrán algunas leves modificaciones de cara a un nuevo año que promete y mucho.

Lanzamiento oficial de la temporada 2026.
Lanzamiento oficial de la temporada 2026.

Además, algunos pilotos protagonistas migrarán a categorías superiores, y llegarán otros para darle mayor competitividad a una modalidad que sigue en franco ascenso.