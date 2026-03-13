Moto Velocidad-AMVP: Arranca la temporada 2026

En la ocasión, el presidente de la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), Pedro Valiente, acompañado de algunos de los integrantes de su comisión directiva y colaboradores, dio las palabras de bienvenida al evento que puso de manifiesto el ya inminente inicio del Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2026, que lleva el nombre de “Copa 125 GP”, y que contará nuevamente con un total de ocho fechas a lo largo de la presente temporada.

La primera fecha se disputará precisamente mañana sábado 14, desde las 13:30, como es habitual, en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu. La organización de la competencia fijó el precio de las entradas en G. 20.000, y todos aquellos fanáticos de las dos ruedas que asistan a la carrera tendrán la posibilidad de ver en acción a los mejores exponentes de la modalidad en un show que está mas que asegurado (clasificación y carreras).

La segunda fecha del certamen está prevista para el sábado 25 de abril; la tercera para el sábado 30 de mayo; la cuarta podría ser el sábado 27 o domingo 28 de junio; la quinta se desarrollará el sábado 25 de julio; la sexta el sábado 12 de septiembre; la séptima el sábado 10 de octubre y la octava y última cita se cumplirá el sábado 21 de noviembre, respectivamente. La premiación los mejores de la temporada se realizará al día siguiente, es decir, el domingo 22 de noviembre.

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Este año estarán habilitadas las cuatro categorías que suelen competir dentro del mencionado campeonato: la GP Junior, la GP Light, la GP Evo y la GP Pro, cuyos reglamentos básicamente se mantendrán pero tendrán algunas leves modificaciones de cara a un nuevo año que promete y mucho.

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Además, algunos pilotos protagonistas migrarán a categorías superiores, y llegarán otros para darle mayor competitividad a una modalidad que sigue en franco ascenso.