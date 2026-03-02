Moto Velocidad-Superbike Paraguay 2026: Con gran proyeccción internacional

Pedro Valiente, Nico Torrez, Nathalia Ochoa, Hassen David, Fabrizio Almirón y Oliver Cuevas serán los seis pilotos del equipo Motorbike Paraguay que estarán compitiendo –llevando la bandera tricolor a varios países– en diferentes campeonatos latinoamericanos homologados por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

El equipo está liderado por el experimentado Pedro Valiente, múltiple campeón nacional e internacional y actual presidente de la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP).

Nico Torrez, de 17 años, también lo conforma y hará historia al ser el primer paraguayo en competir en una categoría de apoyo durante una fecha de MotoGP, en la categoría Moto4 Latin América.

También están Nathalia Ochoa, primera mujer campeona nacional de la modalidad, Hassen David y Fabrizio Almirón, quienes correrán en la prestigiosa categoría llamada Yamaha bLU cRU Latin América.

Y el más joven del equipo es Oliver Cuevas, de 14 años, que competirá en Moto Mini, el primer escalón del semillero oficial conocido como “Road to MotoGP”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Campeonato Nacional de Moto Velocidad-AMVP: Sensacional 7ª fecha en Ñu Guasu

Las competencias

Torrez estará presente en Moto4 Latam, una competencia creada para la formación de pilotos que apuntan a llegar a la máxima categoría, la de MotoGP.

Tendrá fechas en emblemáticos circuitos de Brasil y Argentina. La primera fecha será en Goiânia, Brasil, siendo la preliminar de la segunda cita del Campeonato Mundial de MotoGP.

Valiente estará en GP600 del Campeonato Brasileño de Moto 1000 GP, del cual ya fue campeón en el 2024, en su última participación.

Además competirá en la categoría R3 Cup del certamen Yamaha bLU cRU, aprovechando que ambos campeonatos coinciden en sus calendarios.

David, Almirón y Ochoa también lo harán en la R3 Cup del Yamaha bLU cRU, de Brasil. Esta categoría, una de las de mayor renombre en Sudamérica, tendrá así una representación histórica para Paraguay, con la presencia de cuatro pilotos.

Y Cuevas participará en Moto Mini, por el Trofeo Ohvale de Brasil. Esta es una categoría creada para ser el semillero latinoamericano de MotoGP. Es decir, con esta presencia internacional, Oli se pone en el punto de partida de cara a una carrera que aspira a llegar a la máxima categoría, la de MotoGP.