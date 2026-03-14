WRC-Rally Safari de Kenia: Fau, cerca del podio

La etapa constó finalmente de cinco pruebas especiales cronometradas, no de seis como en principio estaba previsto, ya que se canceló la PE16 Sleeping Warrior 2 por las malas condiciones del camino (incluso en la primera pasada solo pudieron transitar los Rally1), producto de las lluvias que nuevamente cayeron en la zona de influencia de la carrera.

Aún así, la gestión de nuestros compatriotas fue muy buena y siguen marcando una notoria presencia en la clasificación general y en las categorías WRC2 y Máster.

Lea además: Fau Zaldívar y Diego Domínguez Jr. volvieron a ganar pruebas especiales en el Rally de Kenia

Por un lado, Fau, copilotado por Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2 #23, del Raceseven, finalizó el día en el séptimo lugar de la clasificación general y tercero en la WRC2, a 1:01,7 de Robert Virves (líder provisional), y a 6,4 segundos de Gus Greensmith –que está por delante de él–, y es el paraguayo mejor posicionado hasta aquí.

Por otro, Diego, copilotado por Rogelio Peñate, en el Toyota GR Yaris Rally2 #25, del MSi Racing Team, marcó otro “scratch” en Kenia, esta vez en la PE15 denominada Elmenteita 2 (18 km), y culminó en el quinto lugar de la WRC2 a 2:15,7 de Virves, y a 33,4 segundos de Andreas Mikkelsen, que es el cuarto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, Andrea Lafarja y Germán Maune (Toyota GR Yaris Rally2), que reengancharon hoy tras los problemas que tuvieron ayer con la rotura de un tensor de la rueda de su auto, culminaron la etapa y son los terceros en la categoría Máster.

Entre los Rally1, tras los abandonos de Oliver Solberg, Sébastien Ogier y Elfyn Evans (Toyota), el japonés Takamoto Katsuta pasó a la punta con su Toyota GR Yaris, escoltado por Adrien Fourmaux (Hyundai) y Sami Pajari (Toyota).

La etapa de mañana, la última, tendrá 4PE y 57,4 km.