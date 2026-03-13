Fau Zaldívar y Diego Domínguez Jr. volvieron a ganar pruebas especiales en el Rally de Kenia

Fabrizio Zaldívar y Diego Domínguez Bejarano volvieron a ganar pruebas especiales en el Rally de Kenia, la tercera fecha del Mundial de Rally 2026. De los siete tramos de la jornada de viernes en la Word Rally Championship 2 (WRC2), el bicampeón del Sudamericano de Rally venció en dos, mientras que el campeón mundial de la WRC3 en 2024 triunfó en uno.

Lea más: Joshua Duerksen realizará los test de la Fórmula E con Citroën

Zaldívar, quien suma 3 especiales con SS1 de ayer, logró la victoria en la SS7 con 1,4 segundos de ventaja y en la SS8 por tan solo 5 décimas sobre Domínguez Bejarano. Por su lado, en la última del día, la SS10, el hijo de Diego Domínguez, quien registra 2 triunfos añadiendo la SS2 del jueves, terminó en la punta con 5 segundos de diferencia con relación al perseguidor inmediato.

Fau Zaldívar, en el podio de la WRC 2

Fau Zaldívar, a bordo del Skoda Fabia RS Rally 2 navegado por Marcelo Der Ohannesian, finalizó la jornada en el tercer puesto de la general de la WRC2 a 28,2 segundos del líder, el estonio Robert Virves. Por su parte, Diego Domínguez Bejarano, con el Toyota Yaris RS Rally 2 junto a Rogelio Peñate, es cuarto a 55,3 segundos del primero y, a 27,1 del podio.

Fau y Diego, en el podio de la WRC2 Challenger

Fabrizio Zaldívar y Diego Domínguez Bejarano están en el podio de la WRC2 Challenger: el piloto del Skoda Fabia RS Rally 2 es segundo, mientras que el conductor del Toyota Yaris RS Rally 2 está tercero. Por su lado, en la general de la carrera, ‘Fau’ es 11° a 7 minutos y 21, 8 segundos de Oliver Solberg, mientras que ‘Diegui’ es 12° y quedó a 7 minutos y 48,9 segundos de la punta.