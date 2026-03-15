Moto Velocidad 2026-1ª fecha/AMVP: Exitoso arranque

Con una muy buena presencia de aficionados que asistieron al Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, los competidores de las diferentes categorías de la “Copa 125 GP” del Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2026, pusieron la primera marcha en sus motos el pasado sábado y se dio por iniciada la presente temporada de la modalidad de las dos ruedas.

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Previas verificaciones de rigor y la clasificación –para establecer el orden de partida en la grilla de salida–, se disputaron dos emocionantes y competitivas carreras en la GP Junior, GP Light, GP Evo y GP Pro, a las que se sumó una carrera sprint en las categorías GP Evo y GP Pro en el intermedio, con muchísimo calor en pista y en las definiciones.

Tras las mismas, las posiciones finales fueron las siguientes:

En la GP Junior: 1) Emily Cuevas, 2) Guillermo Lozada, 3) Genaro Cioti y 4) Santiago Torrez.

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En la GP Light, 1) Eumelio Acuña, 2) Christian Areco, 3) Oliver Cuevas, 4) Jorge Casaccia y 5) Ricardo Cuevas.

En la GP Evo, 1) Valentín Romero, 2) Luciano Benítez, 3) Armando Rotela, 4) Marko Morán y 5) Cristhian Acuña.

En la GP Pro, 1) Narito Pereyra, 2) Micky Pepermans, 3) Fabrizio Almirón, 4) Agustín Passarino y 5) Nico Torrez.

La próxima fecha, la segunda, será el 25 de abril.