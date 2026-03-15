ABC Motor
15 de marzo de 2026 - 21:02

Moto Velocidad 2026-1ª fecha/AMVP: Exitoso arranque

Narito Pereyra (20), ganador de la GP Pro, persigue a Fabrizio Almirón (5). Fotos: JES Audiovisual.
Narito Pereyra (20), ganador de la GP Pro, persigue a Fabrizio Almirón (5). Fotos: JES Audiovisual.Gentileza

Ayer sábado, en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, se celebró con mucho éxito la primera fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2026, denominado “Copa 125GP” y organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP).

Por Derlis Santacruz

Con una muy buena presencia de aficionados que asistieron al Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, los competidores de las diferentes categorías de la “Copa 125 GP” del Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2026, pusieron la primera marcha en sus motos el pasado sábado y se dio por iniciada la presente temporada de la modalidad de las dos ruedas.

Intensas fueron las emociones del sábado en el comienzo del certamen. Bandera a cuadros para la primera fecha de la modalidad de moto velocidad.
Intensas fueron las emociones del sábado en el comienzo del certamen. Bandera a cuadros para la primera fecha de la modalidad de moto velocidad.

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Previas verificaciones de rigor y la clasificación –para establecer el orden de partida en la grilla de salida–, se disputaron dos emocionantes y competitivas carreras en la GP Junior, GP Light, GP Evo y GP Pro, a las que se sumó una carrera sprint en las categorías GP Evo y GP Pro en el intermedio, con muchísimo calor en pista y en las definiciones.

Tras las mismas, las posiciones finales fueron las siguientes:

En la GP Junior: 1) Emily Cuevas, 2) Guillermo Lozada, 3) Genaro Cioti y 4) Santiago Torrez.

Podio de la GP Junior: 1) Cuevas, 2) Lozada, 3) Cioti y 4) Torrez.
Podio de la GP Junior: 1) Cuevas, 2) Lozada, 3) Cioti y 4) Torrez.

En la GP Light, 1) Eumelio Acuña, 2) Christian Areco, 3) Oliver Cuevas, 4) Jorge Casaccia y 5) Ricardo Cuevas.

Así quedó el podio de la GP Light: 1) Acuña, 2) Areco, 3) Cuevas.
Así quedó el podio de la GP Light: 1) Acuña, 2) Areco, 3) Cuevas.

En la GP Evo, 1) Valentín Romero, 2) Luciano Benítez, 3) Armando Rotela, 4) Marko Morán y 5) Cristhian Acuña.

Podio GP Evo: 1) Romero, 2) Benítez, 3) Rotela, 4) Morán y 5) Acuña.
Podio GP Evo: 1) Romero, 2) Benítez, 3) Rotela, 4) Morán y 5) Acuña.

En la GP Pro, 1) Narito Pereyra, 2) Micky Pepermans, 3) Fabrizio Almirón, 4) Agustín Passarino y 5) Nico Torrez.

Podio de la GP Pro, 1) Pereyra, 2) Pepermans, 3) Almirón, 4) Passarino y 5) Torrez.
Podio de la GP Pro, 1) Pereyra, 2) Pepermans, 3) Almirón, 4) Passarino y 5) Torrez.

La próxima fecha, la segunda, será el 25 de abril.