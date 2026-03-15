WRC-3ª fecha/Rally Safari de Kenia: Fau, Diego y Andrea suben al podio

La tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), el Rally Safari de Kenia, culminó en la jornada de hoy luego de cuatro días de competencia en suelo africano y los pilotos paraguayos Fau Zaldívar (25 años), Diego Domínguez Bejarano (25) y Andrea Lafarja (53), que fueron notables protagonistas a lo largo y ancho del fin de semana, cruzaron la meta de una carrera que nuevamente fue demandante de principio a fin.

Si bien se cancelaron un par de tramos por seguridad (por los caminos dañados a raíz de la lluvia que cayó en la previa y durante la prueba –Camp Moran y Sleeping Warrior y otro–), no es menos cierto que los que se pudieron correr exigieron al máximo a todas y cada unas de las tripulaciones.

Se dieron múltiples abandonos por diferentes motivos, algunos pudieron reenganchar y seguir, otros se despidieron de Kenia y quedaron aquellos que supieron sobrellevar las innumerables adversidades que se plantearon y vieron la bandera a cuadros.

Uno de ellos fue Fau, quien navegado por Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2, del Raceseven, demostró estar en un muy bien nivel marcando el mejor tiempo de la categoría WRC2 en 4 de las 18 pruebas especiales que se corrieron.

Así, Zaldívar fue el paraguayo mejor posicionado en el rally keniata este año, ya que fue 7° en la clasificación general (igualando a Marco Galanti (h), que también ocupó la misma plaza en 1995, con el Toyota Célica ST 185), 3° en la WRC2 y 2° en la WRC2 Challenger, y con éstos últimos resultados subió al podio llevando la bandera de Paraguay con la que una vez más se marcó una destacada presencia.

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Otro fue Diego, copilotado por Rogelio Peñate, en el Toyota GR Yaris Rally2, del MSi Racing Team, quien también marcó el “scratch” en cuatro ocasiones y estuvo en el ritmo de los mejores de la categoría.

De esta manera, Domínguez Bejarano se ubicó finalmente en el 9° lugar de la general, fue 5° en la WRC2 y completó el podio (3°) de la WRC2 Challenger.

Y finalmente, Andrea Lafarja y Germán Maune, al mando del Toyota GR Yaris Rally2, también del MSi Racing Team, a pesar de los problemas mecánicos con los que penaron, consiguieron tras su reenganche subirse al tercer escalón del podio de la categoría Máster.

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En la categoría principal, la de los Rally1, tras los abandonos de los favoritos: Oliver Solberg, Sébastien Ogier y Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), la victoria fue para el piloto Takamoto Katsuta, del Toyota Gazoo Racing, escoltado por el francés Adrien Fourmaux (Hyundai) y por el finlandés Sami Pajari (Toyota), que logró su primer triunfo en el WRC e hizo que un japonés vuelva a lo más alto del podio después de 30 años.