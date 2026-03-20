ABC Motor
20 de marzo de 2026 - 20:28

Super Prime-2ª fecha: Arroyos y Esteros, postergada

Miguel Ángel García y Hernán Vargas Peña (Škoda Fabia RS Rally2) ganaron el año pasado bajo la lluvia.
Miguel Ángel García y Hernán Vargas Peña (Škoda Fabia RS Rally2) ganaron el año pasado bajo la lluvia.Gentileza

La segunda fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime, que estaba prevista para el sábado 28 y domingo 29 de este mes y que correspondía a la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera, finalmente fue postergada con fecha de reprogramación a confirmar por las autoridades.

Por Derlis Santacruz

Así lo informó recientemente el Comité Organizador tras el informe recibido por parte de las autoridades del Centro Arroyense de Volantes (CAV), quienes manifestaron que “el Circuito Los Olivos se encuentra actualmente impracticable y sin posibilidades de mejora en el corto plazo”, según reza el comunicado oficial.

Todo esto a raíz de las intensas lluvias que cayeron en la zona esta semana. Cabe recordar que, si bien el año pasado había comenzado la carrera con un piso seco, el mismo se complicó considerablemente por la inclemencia de tiempo (lluvias).

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Igualmente, se dio a conocer que la tercera cita del certamen se disputará en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, el 11 y 12 de abril.