Super Prime-2ª fecha: Arroyos y Esteros, postergada

Así lo informó recientemente el Comité Organizador tras el informe recibido por parte de las autoridades del Centro Arroyense de Volantes (CAV), quienes manifestaron que “el Circuito Los Olivos se encuentra actualmente impracticable y sin posibilidades de mejora en el corto plazo”, según reza el comunicado oficial.

Todo esto a raíz de las intensas lluvias que cayeron en la zona esta semana. Cabe recordar que, si bien el año pasado había comenzado la carrera con un piso seco, el mismo se complicó considerablemente por la inclemencia de tiempo (lluvias).

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Igualmente, se dio a conocer que la tercera cita del certamen se disputará en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, el 11 y 12 de abril.