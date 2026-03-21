Autos antiguos, clásicos y de colección: Llega el 3° Raid Latinoamericano

El 3° Raid Latinoamericano, “Latinoamérica, un museo sobre ruedas”, es un encuentro internacional que reunirá a los apasionados de los vehículos antiguos, clásicos y de colección en una jornada que combina patrimonio automotriz, integración regional y solidaridad.

La actividad se desarrollará bajo la modalidad “Intercity” y tendrá como punto de partida la estación de servicio Petrobras NEXTAR, ubicada sobre la Autopista Silvio Pettirossi en la ciudad de Luque, culminando con una exposición final de vehículos en el Paseo Distrito Perseverancia, en Asunción.

Este evento está reservado para vehículos con al menos 30 años de antigüedad, considerados parte del patrimonio automotriz latinoamericano. La propuesta busca visibilizar estos automóviles históricos como parte de la cultura y la identidad de la región, bajo el lema “Latinoamérica, un museo sobre ruedas”.

El raid no tiene carácter competitivo y está orientado a promover la amistad, el intercambio y la integración entre clubes y aficionados de toda Latinoamérica. Además, forma parte de una iniciativa mayor que busca convertir esta jornada en el raid más largo del mundo, sumando los kilómetros recorridos simultáneamente por clubes de distintos países.

Evento solidario

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La inscripción es gratuita, pero cada participante deberá realizar una donación solidaria destinada a una institución de cuidado de adultos mayores (Hogar Santo Domingo).

Se solicita colaborar con al menos 5 kg de productos no perecederos, artículos de limpieza o higiene personal, entre ellos: fideo, arroz, yerba, maizena, jabón en polvo, pañal para adultos, talco y otros productos similares.

Las donaciones serán recibidas y canalizadas por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), entidad encargada de la organización local.

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Cronograma

Domingo 22 de marzo

• 07:30 – Entrega de calcomanías y acreditación de participantes

• 08:45 – Reunión de pilotos

• 09:00 – Inicio del Raid con salida del Auto 0

Recorrido

La caravana recorrerá aproximadamente 50 km por diferentes puntos de la capital y su área metropolitana.

El trayecto iniciará en Luque, desde la estación de servicio Petrobras del aeropuerto, avanzando por la Autopista Silvio Pettirossi, continuando por la Avda. Madame Lynch, Avda. Mariscal López, hasta la calle Colón, para ingresar a la Costanera Sur en un recorrido de ida y vuelta.

Posteriormente, la caravana se dirigirá a la Costanera José Asunción Flores, continuará por Montevideo, Avda. Primer Presidente y Avda. Artigas, finalizando con una exposición de vehículos en el Paseo Distrito Perseverancia (Brasilia esquina Artigas).

Objetivos del Raid

• Crear un espacio de encuentro entre clubes y aficionados de vehículos clásicos de Latinoamérica.

• Visibilizar el patrimonio automotriz de la región.

• Apoyar instituciones que trabajan con personas con Alzheimer u otras condiciones similares.

• Impulsar la iniciativa de declarar el 20 de marzo como el Día Latinoamericano del Vehículo Antiguo, Clásico y de Colección.

El 3° Raid Latinoamericano promete convertir las calles en una verdadera exposición itinerante de historia automotriz, donde cada vehículo contará una historia y cada kilómetro recorrido fortalecerá los lazos entre los amantes de los clásicos en toda la región.